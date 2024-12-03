أخبار الأهلي اليوم | إيفان توني يُدافع عن نفسه، وديميرال يحسم مستقبله بعد إشاعات فنربخشه

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 3 ديسمبر 2024.
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بعد مزاعم وفد فنربخشه في السعودية .. أول تصريح من ديميرال بشأن الرحيل عن الأهلي
المدافع التركي يعد من الركائز الأساسية في تشكيل الأهلي..
"ستعودون لي يومًا" .. موسيماني يرسل رسالة إلى مسؤولي الأهلي بعد سؤال "أقالوك لأنهم لم يحبوك؟!"
الجنوب إفريقي غضب كثيرًا بعد رحيله عن الأهلي بنهاية موسم 2022-23..
"أنا لست ميسي" .. محرز يتحدث عن مستواه مع الأهلي و"هكذا كان رد فعله عند سؤاله على ضم ليو!"
ليونيل ميسي كان قريبًا من الملاعب السعودية في 2023 من بوابة الهلال..
غاضبًا بعد مواجهة الأهلي .. بيتسو موسيماني: لا أعلم كيف حدث هذا وسط الزحام!
الجنوب إفريقي واجه الأهلي لأول مرة بعد الرحيل عنه في نهاية موسم (2022-2023) إذ قاده وقتها لتحقيق لقب دوري يلو والعودة لدوري روشن من جديد..
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.
جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
الإنجليزي تألق بثنائية في شباك الفريق الإيراني..
بعد الحملة المطالبة بالتعاقد معه .. خليل البلوشي يبرر عدم عمله في الدوري السعودي: الحريات السبب!
المعلق العماني يعمل في "بي إن" و"الكاس"..
الأهلي يعاني حقًا فارفعوا القبعة لماتياس يايسله .. وكل شيء يتغير إلا بيتسو موسيماني!
التعثر الأول للأهلي في النخبة الآسيوية..
"كرم رياض محرز ساعده على الوفاء بوعده!" .. إيفان توني "المقاتل" ينقذ الأهلي أمام الاستقلال
توني بدأ ينتفض مع النادي الأهلي..
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025
تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..
من الملعب إلى الدانسفلور! نشوفكم في ساوندستورم 24!
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موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد التعاون في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....