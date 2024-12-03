أخبار الأهلي اليوم | إيفان توني يُدافع عن نفسه، وديميرال يحسم مستقبله بعد إشاعات فنربخشه

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 3 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 3 ديسمبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

المدافع التركي يعد من الركائز الأساسية في تشكيل الأهلي..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الجنوب إفريقي غضب كثيرًا بعد رحيله عن الأهلي بنهاية موسم 2022-23..

ليونيل ميسي كان قريبًا من الملاعب السعودية في 2023 من بوابة الهلال..

الجنوب إفريقي واجه الأهلي لأول مرة بعد الرحيل عنه في نهاية موسم (2022-2023) إذ قاده وقتها لتحقيق لقب دوري يلو والعودة لدوري روشن من جديد..

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

GOAL

الإنجليزي تألق بثنائية في شباك الفريق الإيراني..

من الملعب إلى الدانسفلور! نشوفكم في ساوندستورم 24!

اشتر تذكرتك الآن، واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود الخصم GOALSS24

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد التعاون في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....