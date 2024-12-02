غاضبًا بعد مواجهة الأهلي .. بيتسو موسيماني: لا أعلم كيف حدث هذا وسط الزحام!

الجنوب إفريقي واجه الأهلي لأول مرة بعد الرحيل عنه في نهاية موسم (2022-2023) إذ قاده وقتها لتحقيق لقب دوري يلو والعودة لدوري روشن من جديد..

أعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للاستقلال الإيراني، عن رضاه عن المستوى الذي قدمه فريقه أمام الأهلي السعودي، لكنه رغم ذلك بدى غاضبًا من بعض الأمور في اللقاء.

الفريق الإيراني نجح في اقتناص نقطة التعادل (2-2)، من داخل معقل الراقي في الجوهرة المشعة، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة النخبة الآسيوية.

المباراة شهدت تقدم الاستقلال أولًا بهدف في الدقيقة 42 عن طريق رافائيل سيلفا، لكن عاد الراقي بفضل ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول، وتكرر السيناريو نفسه في الشوط الثاني، فبعد تقدم الفريق الإيراني بهدف ثاني عن طريق تسديدة محمد حسين إسلامي من خارج الـ18، تعادل الأهلي من جزائية جديدة، سجلها إيفان توني؛ مسجل الأولى أيضًا.

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وهذا الجانب بالتحديد هو ما أغضب المدرب الجنوبي إفريقي، إذ قال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة كما توقعنا، الأهلي فريق كبير في ملعبه بعده، رغم أن فريقي آمن بنفسه ونجح في التقدم مرتين".

وتابع: "لا أريد الحديث عن الحكم، سأعود لمشاهدة المباراة للتحقق من اللقطات التحكيمية بها، لقد منح الأهلي ضربتين جزائتين غير منطقيتين، كنت أخشى أن يحتسب الثالثة لهم!، الأهلي لا يحتاج للجزائيات للفوز".

وأضاف: "كنت أتمنى لو عاد الحكم لتقنية الفيديو في الجزائية الثانية، لا أعرف كيف شاهد الضربة وسط الزحام داخل منطقة الـ18، أيضًا منحنا بطاقات ملونة وفي المقابل الأهلي لا يحصل عليها، أنا مؤمن أن الحكم محترف وعندما يعود لمشاهدة المواجهة سيشاهد الأخطاء بنفسه".

جدير بالذكر أن هذا التعادل رفع رصيد الراقي للنقطة 16 في صدارة جدول ترتيب مجموعة الغرب "مؤقتًا"، فيما يحل الاستقلال في المركز الثامن برصيد خمس نقاط "مؤقتًا" أيضًا.