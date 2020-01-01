أخبار الأهلي اليوم | برنامج خاص لبلايلي في منزله، والنصر يرفض الصفقات التبادلية

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 25 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم السبت 25 يوليو 2020 ...

برنامج خاص لإعداد يوسف بلايلي في منزله

أوضحت صحيفة الاقتصادية السعودية أن فلادان ميلويفيتش وضع برنامجًا خاصًا من شقين بدني وغذائي لجناح الفريق يوسف بلايلي كي يُنفذه حاليًا في منزله بالجزائر، خاصة بعد تعثر إعادته إلى السعودية بسبب توقف حركة الملاحة الجوية في بلاده.

وكلف المدرب الصربي أحد مساعديه الفنيين بمتابعة ذلك البرنامج والتواصل مع اللاعب، حيث يهدف لإعداده جيدًا بدنيًا للاعتماد عليه في مباريات الدوري السعودي عند عودته إلى جدة، خاصة أنه يراه أحد العناصر المهمة في الفريق.

النصر يرفض الصفقات التبادلية لضم عسيري هذا الصيف

أفادت صحيفة البلاد السعودية أن إدارة نادي النصر رفضت طلب نظيرتها في الأهلي التخلي عن سامي النجعي وصالح آل عباس مقابل بيع الستة شهور المتبقية في عقد عبد الفتاح عسيري.

وطلبت إدارة الفريق العاصمي شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب نقدًا ودون إجراء أي صفقات تبادلية.

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