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رغم إعلان إصابته بكورونا .. سوزا: أحترم تعليمات السلطات لكنني معافى

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جوزيف دي سوزا
سوزا ينفي إصابته بفيروس كورونا

 

نفى جوزيف دي سوزا، لاعب أهلي جدة السعودي، إصاباته بفيروس كورونا رغم ظهور نتيجة الفحص الطبي وتأكد تأثره بالمرض.

الدوري السعودي سوف يعود يوم 4 أغسطس المقبل على أن تنتهي يوم 9 سبتمبر، بينما ينطلق الموسم الجديد في 16 أكتوبر المقبل.

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    وقال سوزا عبر حسابه بموقع "تويتر": "يوم 17 يونيو، شعرت بأعراض فيروس كورونا من صداع وآلام في الجسد، وبعد 3 أيام خضعت لفحص طبي وكانت النتيجة إيجابية".

    وتابع: "تواجدت في الفحص الطبي لمدة 15 يومًا دون عائلتي، وفي 14 يوليو خضعت لفحص آخر لأجل العودة إلى السعودية وظهرت النتيجة سلبية ولذلك استطعت السفر".

    وأردف: "اليوم، اندهشت حينما ظهرت نتيجة اختبار كورونا إيجابية لأنه مرّ 37 يومًا على إصابتي بالمرض، ولم أشعر بالأعراض سوى لمدة ثلاثة أيام فقط بينما في 33 يومًا كنت في أفضل حال".

    واختتم: "لن أعترض على أي شيء في الوقت الحالي، وسف أستمع لتعليمات السلطات، ولكني أود فقط توضيح الأمر لمنظمة الصحة العالمية والمنظمات الطبية في البرازيل أنني حصلت على مناعة من الفيروس ولم أعد مصابًا. شكرًا للجميع على دعمه".

    جدير بالذكر أن رابطة الدوري السعودي قد أصدرت بروتوكولًا خاصًا لأجل استكمال المسابقات مع تجنب عودة جائحة كورونا.

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