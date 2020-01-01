حيلة ذكية .. حينما نجحت خدعة أمين دابو بشرب الماء للهروب من مراقبة سعد بريك

أبرز القصص التي يشهدها ديربي جدة، تلك التي كشف عنها اللاعب سعد بريك مدافع نادي الأهلي الاتحاد السابق

يترقب عشاق كرة القدم في السعودية بصفة عامة وجماهير جدة بصفة خاصة ديربي جدة المثير، والذي دائمًا يأتي بالكثير من المواقف والأحداث التي لا تُنسى، وذلك مع العودة المرتقبة لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين، عقب التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا.

ودائمًا ما يشهد ديربي الغربية العديد من المواقف الرائعة والتي قد لا تراها في بعض المواجهات الأخرى، فهي قصص مثيرة وغير معتادة.

ويُعد ديربي جدة ضمن منافسات كرة القدم الأشرس بين الناديين الأشهر في جدة ثاني أكبر مدينة سعودية هي بين الاتحاد السعودي الملقب بالعميد و الأهلي السعودي الملقب بالراقي.

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ولعل أبرز القصص التي يشهدها ديربي جدة، تلك التي كشف عنها اللاعب سعد بريك مدافع نادي الأهلي الاتحاد السابق.

ويروي مدافع الاتحاد سعد بريك بعض ذكرياته عن للديربي وقال من قبل في تصريحات صحفية : كنت مكلفًا من قبل المدرب في أحد مباريات ديربي جدة أمام الأهلي بمتابعة ومراقبة أمين دابو ومضايقته، وكنت أتابع أمين دابو أينما يذهب داخل وخارج الملعب مهاجم النادي الأهلي والذي يمتلك كان يمتلك إمكانيات فنية أكثر من رائعة .

وأضاف بريك : وبالفعل قمت بهذا الدور على أكمل وجهة وكنت أسير خلف دابو في كل مكان بالملعب لحرمانه من التسجيل في مرمانا.

وأضاف : طوال المباراة كنت ظلاً له حتى إنه خرج ليشرب الماء خرجت وشربت معه الماء ثم فجأة تركني منهمكا في شرب الماء واندفع بالكرة حتى سجل هدفا في مرمانا، واكتشفت بعدها أن شرب الماء كان خدعة من دابو.

وقال بريك في تصريحاته عن دابو : أمين دابو يلعب مع الأهلي في الجناح اليمين، وكان المدرب يغيّر خانتي من الظهير الأيمن للظهير الأيسر أو للجناح اليسار ودائماً يوعز لي إيقاف دابو.

وأنهى تصريحاته عن زميله قائلاً : كلانا كان في عز زمانه، لعبت مباريات كثيرة ضد دابو وكنا نشهد مشادات ومشاحنات وضرب ونخرج بعد المباراة بروح ممتازة وأصدقاء خارج الميدان وكل ما في الملعب ينتهي.

يُذكر أن سعد بريك يمتلك مسيرة رائعة مع نادي الاتحاد، ويُعد ضمن أهم وأبرز المدافعين المحليين الذي لعبوا بقميص العميد.