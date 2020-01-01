خاص .. ميلويفيتش يطلب من إدارة الأهلي التعاقد مع لاعب الهلال السابق

طلب جديد من الجهاز الفني للأهلي من الإدارة

تلقى الأسترالي ميلوش ديجينيك لاعب ريد ستار الصربي الحالي والهلال السابق، عرضًا من الأهلي السعودي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان الأسترالي ديجينيك لعب للهلال وكان ضمن القائمة المتوجة بدوري أبطال آسيا النسخة الماضية عام 2019 في موسم تاريخي.

ووفقًا لمصادر خاصة لـ"جول"، أن اللاعب تلقى عرضًا من الأهلي خلال الفترة الماضية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وأكدت المصادر أن طلب الأهلي بالتعاقد مع اللاعب الأسترالي جاء بنصيحة من الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للراقي الذي تدرب تحت قيادته اللاعب في ريد ستار.

لعب في الدوري السعودي 11 لقاء حقق الفوز في 8 بواقع 897 دقيقة، وفي دوري أبطال آسيا شارك في 5 مباريات بواقع 422 دقيقة حقق الفوز في 4 لقاءات، في كأس الملك لعب مباراتين بواقع 210 دقيقة فاز في واحدة وتلقى هزيمة في الأخرى.

ومثل ديجينيك المنتخب الأسترالي خلال مسيرته في 27 مباراة، أحرز هدفًا واحدًا وهذا يعود بسبب مركزه كونه مدافعًا.