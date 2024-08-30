أخبار الأهلي اليوم | عملاق أوروبي "يصعّب" قدوم أوسيمين .. وصفقة إيفان توني قريبًا!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024.
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الفارق 15 مليون ولكن .. عروض النصر والأهلي تنهال على متعب الحربي بعد "رفض" الهلال!
لا يزال متعب الحربي، ظهير فريق الكرة بنادي الشباب، يلقى اهتمامًا واسعًا من كبار أندية دوري روشن السعودي، في ظل اقتراب الميركاتو الصيفي من غلق أبوابه، يوم الإثنين المُقبل، حيث يتصارع ناديا النصر والأهلي على حسم صفقة اللاعب بشكل رسمي.
رؤساء أندية الصندوق بين الاستقالة والاختفاء .. صراع "الكلمة العليا" جرس إنذار في دوري روشن!
في يونيو 2023، أصدر سمو وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، قرارًا بنقل ملكية 4 أندية إلى صندوق الاستثمارات العامة، بنسبة 75%، وفق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، وهم الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.
أحدهما وافق والآخر ينتظر .. الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي على ضم أوسيمين وإيفان توني
يواصل نادي الأهلي السعودي محاولاته المستمرة لإنهاء سوق الانتقالات الصيفي بأقوى صورة ممكنة، عن طريق استهداف الثنائي فيكتور أوسيمين وإيفان توني.
بند جديد يحرك الصفقة .. تشيلسي يقطع الطريق على الأهلي السعودي نحو فيكتور أوسيمين
يتقدم تشيلسي بخطوات ثابتة لقطع الطريق على النادي الأهلي السعودي والتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي الإيطالي قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الصيفية.
تشيفيرين يفتح الباب أمام التعاون مع السعودية .. ويؤكد: تعلموا الدرس جيدًا!
فتح السلوفيني أليكساندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الباب أمام التعاون مع المملكة العربية السعودية، خلال الفترة القادمة.
"إنجاز مونديالي وخيبة محلية" .. اعتراف الاتحاد الآسيوي يضع النصر بين فخر جماهيره وسخرية المنافسين
تسبب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في إشعال معركة جماهيرية كبرى، بين مشجعي نادي النصر السعودي، وعشاق الفرق المنافسة وخاصة عملاق الرياض الهلال.
أصبح معشوق الجماهير .. فنربخشه يخطط لشراء آلان سان ماكسيمين من الأهلي نهائيًا
نجح النجم الفرنسي آلان سان ماكسيمين في تقديم مستوى مميز رفقة ناديه فنربخشه التركي، الذي يلعب له على سبيل الإعارة، الأمر الذي دفع مسؤولي الفريق للتفكير في ضمه بشكل نهائي من الأهلي.