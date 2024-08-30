بند جديد يحرك الصفقة .. تشيلسي يقطع الطريق على الأهلي السعودي نحو فيكتور أوسيمين

الساعات الأخيرة في الميركاتو تحدد مصير النيجيري

يتقدم تشيلسي بخطوات ثابتة لقطع الطريق على النادي الأهلي السعودي والتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي الإيطالي قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الصيفية.

ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن مسؤولي تشيلسي تواصلوا مع إدارة نابولي من أجل التقدم بعرض رسمي للتعاقد مع أوسيمين لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بالشراء الإلزامي بعد انتهاء فترة الإعارة.

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وأضاف رومانو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "X" (تويتر سابقًا): "في هذه الأثناء، يناقش تشيلسي شروط الراتب مع أوسيمين من أجل إقناعه بارتداء قميص البلوز".

وتابع: "النادي الأهلي السعودي أيضًا وصل إلى المراحل الأخيرة من المحادثات مع نابولي! لكن الصفقة لن تحدث إلا إذا انهارت محادثات تشيلسي".

وكان الإعلامي الرياضي الآخر جيانلوكا دي مارزيو، قد أعلن عبر موقعه الرسمي، أن فيكتور أوسيمين وافق على فكرة الانتقال إلى الأهلي.

في نفس السياق، أكدت "الشرق الأوسط" أن محاولات تشيلسي لا تقلق الأهلي بعدما توصلت إدارة النادي السعودي إلى اتفاق نهائي مع المهاجم النيجيري على ضمه مقابل 65 مليون يورو، وبعقد يمتد لـ4 مواسم يحصل خلالها أوسيمين على 30 مليون يورو في الموسم.

وكشفت ذات المصادر أن الاجتماع بين وكيل أعمال أوسيمين، روبيرتو كاليندا، والمدير الرياضي لنادي الأهلي لي كونجيرتون، الذي أقيم في العاصمة الإيطالية روما، كان إيجابيا، والمتبقي فقط بعض التفاصيل الصغيرة قبل إغلاق الصفقة.

ويرغب الأهلي في إقناع أوسيمين بتحويل الشرط الجزائي في عقده إلى عام 2026 بدلاً من عام 2025 خلال الساعات المقبلة.

جدير بالذكر أن أوسيمين يلعب في صفوف نابولي، منذ صيف عام 2020، عندما انتقل إليه قادمًا من نادي ليل الفرنسي؛ مسجلًا 76 هدفًا وصانعًا 18 آخرين، خلال 133 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.