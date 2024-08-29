أصبح معشوق الجماهير .. فنربخشه يخطط لشراء آلان سان ماكسيمين من الأهلي نهائيًا

هل يوافق الأهلي على بيع ماكسيمين نهائيًا لفنربخشه؟

نجح النجم الفرنسي آلان سان ماكسيمين في تقديم مستوى مميز رفقة ناديه فنربخشه التركي، الذي يلعب له على سبيل الإعارة، الأمر الذي دفع مسؤولي الفريق للتفكير في ضمه بشكل نهائي من الأهلي.

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وتعاقد فنربخشه مع ماكسيمين من الأهلي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كان أحد العناصر الأساسية بتشكيلة الراقي.

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وكشف موقع "sporx" التركي، عن أن إدارة فنربخشه استقرت على اتخاذ إجراءات في يناير المقبل، للحصول على خدمات ماكسيمين بشكل نهائي.

وشدد الموقع على أن ماكسيمين نجح في وقت قصير أن يُصبح معشوق جماهير فنربخشه، بعد المستوى المذهل الذي قدمه، ونال إعجاب مدربه مورينيو أيضًا.

وأضاف الموقع أن انتقال ماكسيمين إلى فنربخشه جاء بناءً على رغبته في العودة مجددًا إلى أوروبا، والتدرب تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.