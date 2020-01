Xác định 8 đội vào tứ kết U23 châu Á 2020

Sau lượt trận cuối vòng bảng vào tối 16/1, danh tính 8 đội tuyển vào tứ kết giải U23 châu Á 2020 đã được xác định cụ thể.

Hòa nhau với tỷ số 1-1, U23 và U23 Jordan dễ dàng thâu tóm hai vị trí dẫn đầu bảng D, qua đó giành quyền dự tứ kết U23 châu Á 2020.

Trước đó, vào tối qua (15/1), , Syria (bảng B) và , Uzbekistan (bảng C) cũng đã chốt vé đi tiếp sau khi kết thúc lượt trận cuối vòng bảng.

Cụ thể, tại bảng C, Hàn Quốc đá bại Uzbekistan với tỷ số 2-1, giành 9 điểm sau 3 trận để chiếm ngôi đầu. Ở trận đấu cùng giờ, dù vượt qua 1-0 và có cùng 4 điểm như đại diện Trung Á, song vẫn ngậm ngùi chia tay giải đấu do thua kém hiệu số bàn thắng (3/3 so với 4/3).

ĐKVĐ Uzbekistan có phen hú vía khi để thua Hàn Quốc 1-2 ở lượt trận cuối vòng bảng

Tại bảng B, bất ngờ đã không thể xảy ra khi chỉ kiếm được kết quả hòa 1-1 trước (dù thi đấu hơn người trong suốt hiệp 2).

Hòa cả ba trận vòng bảng, The Whites không thể vượt qua Syria và Saudi Arabia để giành suất vào tứ kết.

Tại trận đấu cùng giờ, Saudi Arabia đánh bại Syria 2-0, qua đó chiếm ngôi đầu với 7 điểm. Đại diện Tây Á còn lại xếp ngay sau với 4 điểm.

Sự fair-play của U23 Nhật Bản khiến ngày thi đấu ở bảng B diễn ra vô cùng kịch tính

Tại bảng A, U23 và U23 như đã biết đã giành vé dự tứ kết giải U23 châu Á từ hôm 14/1.

Đoàn quân của HLV Akira Nishino chơi quả cảm và giành được kết quả hòa 1-1 trước U23 Iraq ở lượt trận cuối trên sân Thammasat.

Trong khi Australia cầm chân Bahrain 1-1 để chiếm ngôi đầu với 5 điểm. Người xếp ngay sau với 4 điểm.

Như vậy, vòng knock-out giải U23 châu Á năm nay chứng kiến sự áp đảo đáng kể đến từ các đội tuyển Tây Á (4 đội). Trong khi đó Trung Á, Đông Á và Đông Nam Á chỉ có vỏn vẹn một đại diện.

Lịch thi đấu và trực tiếp U23 châu Á 2020:

18/1 - U23 Thái Lan vs U23 Saudi Arabia (17h15)

18/1 - U23 Syria vs U23 Australia (20h15)

19/1 - U23 Hàn Quốc vs U23 Jordan (17h15)

19/1 - U23 Uzbekistan vs U23 UAE (20h15)