Ozil sẵn sàng chi tiền 'cứu' linh vật vừa bị Arsenal sa thải

Hồi đầu tuần này, ông Jerry Quy - người phụ trách linh vật Gunnersaurus của suốt từ năm 1993 - vừa bị đưa vào danh sách 55 nhân viên bị cắt giảm biên chế để giảm thiểu khó khăn tài chính trong mùa dịch COVID-19.

Thông tin này đã khiến nhiều người hâm mộ Pháo Thủ cảm thấy không hài lòng cũng như thất vọng, bởi ông Quy đã giúp Gunnersaurus trở thành một phần không thể thiếu tại CLB suốt gần 3 thập kỉ qua.

Ngay lập tức, tiền vệ Mesut Ozil - một trong những người hưởng mức thu nhập cao nhất tại sân Emirates - đã lên tiếng yêu cầu giữ ông Quy lại làm việc, và ngỏ ý dùng tiền túi để thay mặt Arsenal trả lương.

Đăng tải trong bài viết trên trang cá nhân, cầu thủ người chia sẻ:

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z