Hai người đàn ông bị cáo buộc liên quan tới vụ cướp ô tô, tấn công Mesut Ozil and Sead Kolasinac mới đây đã bị cảnh sát London bắt giữ. Theo The Guardian, những kẻ này bị cành sát 'tóm gáy' sau khi cố gắng gây hấn với các nhân viên bảo vệ bên ngoài căn nhà của Ozil. Cả 2 người này sẽ phải ra hầu tòa trong tháng tới.

Trước đó, đã phải gạch tên Ozil và Kolasinac khỏi danh sách thi đấu vòng mở màn Ngoại hạng , vì lo ngại vấn đề an ninh. The Times cho biết, cả hai cầu thủ tiếp tục nhận những lời đe dọa nghiêm túc sau khi vụ cướp xảy ra.

Trở về London sau tour du đấu tại Mỹ của Arsenal, Mesut Ozil và Sead Kolasinac đã phải đối mặt một vụ tấn công cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt hơn nữa khi nó xảy ra giữa ban ngày.

Một video trích xuất từ camera ghi lại hình ảnh của những kẻ giấu mặt cầm dao - đi trên cùng một chiếc xe mô tô, đang cố gắng cướp chiếc xe Mercedes G-Class SUV của Ozil. Kolasinac bất ngờ lao tới, dùng tay không đầy dũng mãnh đấu với 2 tên cướp. Nguồn tin từ ESPN cho biết, đi cùng còn có Amine Gulse - vợ của Ozil, nên anh đã ở lại trên xe để bảo vệ cô.

An incident took place in London today where Arsenal's Mesut Ozil was the victim of an attempted car-jacking.



Footage appears to show Sead Kolasinac fighting off attackers.



