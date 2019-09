Nhà báo Bỉ nhận định 'thời cơ vàng' cho Công Phượng đã đến

Nhà báo Maarten Elst cho rằng Công Phượng cần phải nỗ lực hết mình trong trận đấu ở Cúp Quốc gia Bỉ sắp tới để lấy lại niềm tin từ các HLV.

Hôm qua (24/9), trong bản danh sách đăng kí cầu thủ cho trận đấu với OH Leuven tại Cúp Quốc gia Bỉ, HLV Marc Brys bất ngờ điền tên tiền đạo mang áo số 15 đến từ . Việc được trở lại danh sách đăng ký thi đấu mở ra “cơ hội vàng” cho Công Phượng vào sân khẳng định mình.

Chia sẻ với Zing.vn, nhà báo Maarten Elst, từng viết cho Sportwereld nhận định: “Công Phượng cần thi đấu ít nhất 45 phút. Nếu ghi được 1-2 bàn thắng, anh ấy sẽ có khả năng được trao cơ hội vào cuối tuần này khi giải VĐQG trở lại. Trận gặp OH Leuven sẽ quan trọng với tương lai của Phượng".

Công Phượng mới chỉ được tung ra sân 1 lần duy nhất.

Nhà báo người này còn khẳng định nếu Công Phượng muốn hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn thì phải thi đấu với 100% nỗ lực để tạo ấn tượng, ít nhất thì cũng phải để lại dấu ấn mạnh mẽ trên hàng công.

Đây sẽ không phải là điều quá khó với chàng tiền đạo số 15 bởi OH Leuven được đánh giá thấp hơn so với STVV. Tại đấu trường Cúp Quốc gia vốn không quá mang nặng tính chất ăn thua, khả năng đội bóng của Công Phượng nắm quyền chủ động và áp đảo đối phương rất có thể xảy ra. Cầu thủ gốc Nghệ An phải thật tập trung để nắm lấy cơ hội này.

Hàng công của STVV đang có sự cạnh tranh rất lớn. Ở vòng 8 giải VĐQG Bỉ diễn ra vào ngày 21/9, các đồng đội của anh đã có chiến thắng 3-0 trên sân của Charleroi nhờ các pha lập công của Yuma Suzuki, Jordan Botaka và Yohan Boli. Những chân sút này chính là đối thủ lớn mà tiền đạo ĐT Việt Nam phải vượt qua nếu muốn thành công trên đất Bỉ.

Nhà báo Maarten Elst cũng cho rằng: “HLV Brys chắc chắn sẽ không xáo trộn đội hình này khi STVV đang trên mạch thăng hoa. Những cái tên như Alexandre De Bruyn, Botaka, Boli sẽ vẫn được ưu tiên lựa chọn ở các trận đấu tiếp theo.”

Nhà báo Bỉ nhận định trận gặp OH Leuven sẽ quan trọng với tương lai của Phượng

Từ sau lần được chơi 20 phút trong trận gặp hôm 3/8, Công Phượng chưa được HLV Brys tin tưởng để ra sân thêm lần nào. Vì thế, trận đấu với OH Leuven, tiền đạo gốc Nghệ An này phải tận dụng mọi cơ hội để tạo dấu ấn trước nhà cầm quân của STVV.

Điều đó không chỉ có lợi cho sự nghiệp của anh mà còn cho tương lai bóng đá Việt Nam khi đội tuyển của ta rất cần một chân sút sắc bén và hiệu quả hơn.