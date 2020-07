(Ngoại hạng Anh) Son Heung-min nhận tới... 4 giải thưởng của Tottenham mùa này

Chân sút người Hàn Quốc thâu tóm 4 giải thưởng cá nhân do đồng đội và cổ động viên Tottenham bình chọn.

Theo thông tin từ trang chủ CLB Hotspur, tiền đạo Son Heung-min đã trở thành chủ nhân của 4 giải thưởng cá nhân ở mùa giải 2019/20. Chiến tích này được ghi nhận bởi tập thể đội bóng cũng như CĐV của "Gà Trống".

Cụ thể, Son được vinh danh ở hạng mục Bàn thắng đẹp nhất mùa, Cầu thủ xuất sắc nhất mùa do CLB bình chọn, Cầu thủ xuất sắc nhất mùa do đội trẻ bình chọn, và Cầu thủ xuất sắc nhất mùa do hội CĐV chính thức bình chọn.

Dù đội nhà chơi thất thường ở mùa giải 2019/20, song với cá nhân tiền đạo 28 tuổi, đây là quãng thời gian gắn với nhiều thành công.

Các đội khác

Ở trận gặp hồi tháng 12 năm ngoái, Son Heung-min đã có pha solo ngoạn mục từ phần sân nhà, loại bỏ 8 cầu thủ trước khi sút tung lưới đối thủ. Pha lập công giúp anh chắc suất ở giải thưởng bàn thắng đẹp nhất mùa.

Trên mọi mặt trận tham dự, tiền đạo người cũng thể hiện phong độ rất ấn tượng. Sau 40 trận đấu ở Ngoại hạng , và , Son đã có đến 18 lần nổ súng, và tung ra 12 pha kiến tạo.

Phong độ sáng rực của chân sút "số 7" đang giúp Tottenham thắp sáng hi vọng tham dự cúp châu Âu mùa tới. Hiện tại, đội bóng của Jose Mourinho đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng (58 điểm) khi mùa giải chỉ còn 1 vòng.