(MU 1-3 Chelsea) De Gea bị chê 'hết thời' sau màn trình diễn thảm họa

Với nhiều CĐV Man Utd, trận đấu 'thảm họa' trước Chelsea ở Cúp FA là giọt nước làm tràn ly khiến niềm tin dành cho David de Gea đã trở nên cạn kiệt.

Ở thất bại 1-3 trước tại Bán kết Cúp FA vừa diễn ra, thủ thành David de Gea trở thành tâm điểm chú ý với màn trình diễn vô cùng thảm họa. Ngay sau hiệp một, thủ thành 29 tuổi đã bị cổ động viên đặt dấu hỏi khi để Olivier Giroud ghi bàn từ tình huống dứt điểm góc hẹp có phần đơn giản.

Tuy nhiên, thảm họa thực sự lại đến ngay đầu hiệp hai trong pha nhân đôi cách biệt từ cú sút tưởng chừng không có gì nguy hiểm của Mason Mount.

Chưa dừng lại ở đó, ngày thi đấu "ác mộng" đối với De Gea còn chứng kiến pha đá phản lưới nhà từ chân Harry Maguire vào phút 74. Dù Bruno Fernandes rút ngắn tỉ số trên chấm phạt đền phút 85, nhưng chừng đó là không đủ để MU đi tiếp.

Trên mạng xã hội, thủ thành người bị CĐV MU mô tả như một kẻ "hết thời", khi liên tục cho thấy phong độ đi xuống suốt thời gian qua, thay vì đóng vai một người gác đền đáng tin cậy trước khung gỗ.

De Gea shouldn’t start another game for unless it’s legends friendlies. — ًEllis. (@UtdEIIis) July 19, 2020

"De Gea không nên bắt chính bất cứ trận đấu nào nữa cho MU, trừ khi đó là trận đấu tổ chức cho các huyền thoại CLB"

de gea fell off man hate to see it — WEST TEN (@ajtracey) July 19, 2020

"Tôi ghét phải nói điều này nhưng De Gea giờ đúng là hết thời rồi"

"Giroud như thể đang nói rằng: Cứ sút đi anh em ơi, chỉ là De Gea bắt gôn thôi mà!"

Williams has been terrible in possession today! As for De Gea 🤣 get him out of the club I am DONE! #MUNCHE — Rants (@rantsnbants) July 19, 2020

"Hôm nay Brandon Williams thì rất tệ trong khâu cầm bóng, nhưng De Gea thì cạn lời, hãy đưa anh ta đi khỏi CLB ngay thôi!"

Bất chấp việc có hợp đồng tới năm 2023, tương lai của David de Gea tiếp tục được đặt ra hàng loạt dấu hỏi. Kể từ sau World Cup 2018, tần suất mắc lỗi của anh đã ngày một gia tăng, khiến đội bóng nhiều lần thua bàn đáng tiếc.

Thêm vào đó, với việc Dean Henderson gây ấn tượng mạnh trong màu áo , vị trí số 1 trong khung gỗ MU được dự đoán sẽ có nhiều biến động ở mùa tới.