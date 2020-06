(Ngoại hạng Anh) Liverpool vô địch, Carragher 'cà khịa' Neville trên Twitter

Ngay từ đầu mùa giải năm nay, dưới sự dẫn dắt của HLV Jurgen Klopp đã thi đấu rất ấn tượng. Họ giành được đến 28 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ có 1 trận thua trong tổng số 31 trận đã đấu.

Chính vì vậy, không có gì bất ngờ khi đội chủ sân Anfield bước lên ngôi vô địch sớm 7 vòng đấu ở mùa giải năm nay, sau hơn 30 năm dài chờ đợi.

Chức vô địch lịch sử này đã mang đến rất nhiều cảm xúc cho ban huấn luyện, các cầu thủ, người hâm mộ và cả những cựu ngôi sao của The Reds.

Huyền thoại Jamie Carragher là một trong những người tỏ ra vô cùng phấn khích sau khi chứng kiến đội bóng con cưng bước lên đỉnh vinh quang.

Cựu danh thủ cũng háo hức để tận hưởng khoảnh khắc vinh quang này bên cạnh Gary Neville – cựu hậu vệ của đội bóng kình địch . Tuy nhiên, huyền thoại của Quỷ Đỏ lại “biến mất” trong thời khắc ấy.

“Tôi đã cố gắng tìm anh ấy nhưng không thấy đâu cả. Chắc hẳn anh ấy đã 'trốn xuống đất' bởi đầu mùa giải anh ấy tuyên bố rằng Man United sẽ vượt qua Liverpool để giành chức vô địch”, Carragher chia sẻ trên Sky Sports.

"He's gone underground..." 🍾



How many missed calls from @Carra23 this morning @GNev2? pic.twitter.com/t3X4Gb40CM