Góc MU: Dean Henderson không phải kép phụ cho De Gea

Sức ép đối với David de Gea ngày càng lớn hơn trong thời gian gần đây, với sự cạnh tranh đến từ Dean Henderson.

Trong lần thứ 13 ra sân cho MU, Dean Henderson có trận sạch lưới thứ 7, một thành tích đáng tự hào với một thủ môn đang cố gắng hất cẳng một trong những huyền thoại trong khung gỗ của CLB. Dù vậy, với Dean Henderson, như vậy là chưa đủ để đánh bật được De Gea.

Nên nhớ, Peter Schmeichel đến Old Trafford khi đã 27 tuổi. Edwin Van der Sar có lần đầu tiên ra sân cho United ở tuổi 34.

Còn về phía Dean Henderson, anh có một thứ cá tính mạnh mẽ để không muốn chờ đợi suất bắt chính tại Nhà hát của những giấc mơ như 2 người tiền bối kể trên.

Tại Carrington, chẳng mấy ai tin rằng, thủ môn này sẽ chịu đựng thêm một mùa giải 2021/22 như hiện tại nữa.

Lúc này, có ít nhất 3 đội bóng tại Premier League đang nhòm ngó anh, và đó là còn chưa kể tới Borussia Dortmund, đội đang rất khát một thủ môn chất lượng.

Trong 3 mùa giải gần nhất, anh đều chơi tối thiểu 40 trận. Bất kể đó là League One cùng Shrewsbury Town, Championship và Premier League cùng Sheffield. Vì vậy, con số của mùa bóng năm nay thực sự là một sự sụt giảm đáng kể. United vẫn còn tối đa 7 trận tại Europa League cùng 3 trận ở FA Cup.

Nếu Solskjaer để Henderson bắt chính ở tất cả các trận đấu ấy, số trận thi đấu của thủ môn sinh năm 1997 có thể nâng lên con số 27.

Nhưng rõ ràng, Henderson không tự coi mình chỉ là kép phụ cho những trận đấu cúp. Và đó là điều mà Deano không những chỉ nói với những người thân của mình, mà còn đích thân chia sẻ điều đó với HLV trưởng Ole Gunnar Solskjaer. Ông thầy người Na Uy đương nhiên hiểu rõ cậu học trò trẻ tuổi có thể làm những gì, và đang chờ đợi những gì:

“Cậu ấy không phải một người kiên nhẫn cho lắm. Cậu ấy muốn chơi chẳng thiếu trận nào, bởi cậu ấy hiểu mình có thể thi đấu một cách ấn tượng."

Người đang cản bước Henderson chính là David de Gea. Nhưng trong suốt thời gian qua, phong độ của David de Gea thực sự đáng báo động. Trong trận hòa trên sân The Hawthorns, De Gea đã chần chừ không chủ động băng ra chặn quả tạt của Conor Gallagher, dẫn tới cú đánh đầu trong khu vực 5m50 của Diagne.

Ở cuộc tiếp đón Everton, De Gea chùn chân trước pha băng vào của Dominic Calvert-Lewin. Trước Sheffield, anh tỏ ra bất lực trong pha mở tỷ số của Kean Bryan, dù cho đó là một tình huống phạm lỗi đầy tranh cãi.

Tựu trung lại, cả 3 tình huống ấy đều đã khiến United mất đi chiến thắng, mất đi cơ hội có được vị thế tốt hơn trước Man City trong cuộc đua vô địch. Nó cho thấy thủ môn người Tây Ban Nha đang tỏ ra dè dặt ở một vị trí không được phép ngại ngần.

Trong suốt sự nghiệp với 433 trận ra sân cho Man United, De Gea luôn nổi bật với khả năng phản xạ tuyệt hảo của mình, hơn là một thủ môn tạo ra sự áp đảo trong khu vực 16m50. Anh có phần trầm tính giống như Edwin Van der Sar, nhưng bản thân thủ môn người Hà Lan thừa lão luyện để có những sự chỉ huy cần thiết cho hàng phòng ngự của mình.

Henderson có thể trẻ hơn De Gea tới 7 tuổi, nhưng ở khoản giao tiếp thường xuyên với hàng thủ, Deano lại nổi bật hơn hẳn. Những sân đấu không khán giả giúp chúng ta nghe rõ từng sự giao tiếp của các cầu thủ trên sân. Và Henderson với những sự chỉ huy với hàng thủ, lẫn những câu... chửi tục của mình để khích lệ tinh thần các đồng đội cho thấy sự máu lửa hơn. Về khoản này, anh khá giống với huyền thoại Peter Schmeichel, người luôn khiến đối phương sợ hãi trước sự áp đảo tinh thần của mình trong vòng cấm.

Đó là về mặt tinh thần, còn về mặt chuyên môn, thủ thành này cũng không lép vế trước đàn anh. Henderson có tỷ lệ cứu thua lên tới 78.6% tại Premier League, so với chỉ 61.8% của De Gea. Về chỉ số bàn thua kỳ vọng, Henderson đã nhận 3 bàn thua tại Premier League so với chỉ số kỳ vọng là 2.86, tức chỉ lệch 0.14. Trong khi đó, De Gea thủng lưới 27 lần, nhiều hơn 2.40 so với số bàn thua kỳ vọng.

Nếu bạn cho rằng Henderson thi đấu ít hơn De Gea mùa này, thì hãy nhìn vào con số mùa trước. Henderson nhận 33 bàn thua trong màu áo Sheffield, trong khi số bàn thua kỳ vọng lên tới 41.35. Điều này có nghĩa, anh đã cứu Sheffield khỏi ít nhất 8 bàn thua trông thấy. Mùa giải này, khi The Blades không còn Deano, khả năng phòng ngự của họ trở nên tệ đi đáng kể, và đang gần cánh cửa trở lại Championship vào mùa hè tới.

Sự xuất sắc của Henderson trong mùa bóng 2019/2020 đã hoàn toàn thuyết phục United để biến anh trở thành một trong những thủ môn được trả lương cao nhất thế giới, được cho là lên tới 120 ngàn bảng/tuần. Nhưng chẳng ai ở Carrington tin rằng, Henderson hài lòng với mức lương và chấp nhận ra sân một cách nhỏ giọt.

Thủ môn sinh năm 1997 nhiều khả năng sẽ được gọi lên danh sách của ĐT Anh để tham dự Euro mùa hè tới. Nhưng anh chỉ có thể có được vị trí số 1 trong khung gỗ của Tam Sư nếu anh làm được điều tương tự tại Old Trafford. Và có lẽ, Henderson còn muốn khẳng định mình xứng đáng là số 1 trong khung thành của ĐTQG trong tương lai 10 năm tới. Bởi so với Nick Pope hay Jordan Pickford, Dean Henderson đang có sự ổn định hơn cả. Chính vì vậy, thêm một mùa giải núp bóng David de Gea đang không nằm trong tâm trí của thủ môn sinh ra tại Whitehaven này.