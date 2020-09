CĐV Barca: Chủ tịch Bartomeu sẽ... khóc khi thấy Suarez tỏa sáng

Hôm thứ Năm (giờ địa phương), Luis Suarez chính thức gia nhập với mức giá chỉ 6 triệu Euro.

Ngay trong trận ra mắt đội bóng kình địch của , tiền đạo người đã để lại dấu ấn đậm nét với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Thậm chí, chân sút 33 tuổi còn đi vào lịch sử của đội bóng thành Madrid, khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn và kiến tạo ở trận ra mắt trong thế kỷ 21 và cầu thủ đầu tiên lập cú đúp ở trận ra mắt trong thế kỷ 21.

Chứng kiến màn trình diễn ấy, nhiều CĐV đã không giấu được sự tiếc nuối và thất vọng với BLĐ Barca...

Luis Suaréz debut at Atletico Madrid Shirt 👕

✨ Two Goals and one assist already 😱



Ronald Koeman and Barcelona must be regret of selling Suaréz but nothing surprised me because we have seen same cases like this year by year....😏