Brighton 1-1 Chelsea: Siêu phẩm mở màn thập kỷ mới!

Trên Falmer Stadium, Brighton và Chelsea cùng chia điểm trong ngày đầu năm mới 2020.

FT: Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1. Niềm vui được chia đôi cho mỗi bên nhân ngày đầu năm mới.

The points are shared on the south coast... #BHACHE pic.twitter.com/apuJhNwAU5 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 1, 2020

90': Kepa cản phá chân đầy cảm giác sau pha phối hợp nhanh của các cầu thủ Brighton! 2 đội đang ăn miếng trả miếng rất hấp dẫn.



88': Tình huống đi bóng bẻ lòng quen thuộc của Callum Hudson Odoi. Tiếc thay, cú sút cuối lại đi vọt xà ngang.

Ngoại hạng đón chào năm mới 2020 bằng siêu phẩm của Jahanbakhsh.

83': SIÊU PHẨM! Lewis Dunk khôn khéo nhả bóng từ pha phạt góc, Jahanbakhsh đổ người vẽ nên quỹ đạo đưa bóng găm thẳng vào góc chết khung thành Kepa.



79': NGUY HIỂM! Tình huống bóng lộn xộn trong vòng 16m50 Chelsea. Trong lúc bóng nằm ngoài quyền kiểm soát của các cầu thủ áo xanh, Connolly nhanh chân dứt điểm nhưng Kepa đã tỏ ra xuất sắc!



57': KHÔNG VÀO! N'Golo Kante ra chân quyết đoán nhưng vẫn chưa đủ khó để đánh bại thủ thành Ryan.

55': Những áp lực về phía cầu môn Brighton ngày một dồn dập. Willan, Mason Mount, Tammy Abraham và giờ lại là Christian Pulisic!

54': Pulisic đột phá! Chân sút người Mỹ độc diễn từ đi bóng đến dứt điểm. Tuy nhiên, may mắn vẫn chưa gọi tên The Blues.

That's half-time at the Amex. @CesarAzpi 's early goal is the difference at the break. #BHACHE pic.twitter.com/QquxUYnXKB — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 1, 2020

HT: Hiệp 1 tạm khép lại với lợi thế 1-0 dành cho đoàn quân Frank Lampard.

45'+1: Pulisic lừa bóng qua 2 hậu vệ đội nhà trước khi tung đường tạt khó chịu vắt ngang khung thành Mathew Ryan. Dù vậy, không một chân sút nào phía Chelsea có thể tìm thấy điểm cắt trong tình huống này.



41': Brighton phản công mẫu mực! Trossard dũng mãnh loại bỏ Reece James trước khi nhả bóng cho Maupay. Đáng tiếc, pha ra chân từ tiền đạo và cú sút bồi của đồng đội chưa thể mang về bàn quân bình tỷ số.



28': Propper để mất bóng từ khu trung tuyến sau một tình huống hớ hênh. Tammy Abraham nhanh chóng đặt lòng trong nhưng bóng chạm một hậu vệ Brighton trước khi lăn hết đường biên.



19': Sau một pha tiếp đất không thành, Dan Burn rời sân với cánh tay bó bột. Bernardo là người được chọn thay anh.



10': VÀO! Azpilicueta đệm bóng sau tình huống lộn xộn nơi cầu môn Brighton. 1-0 cho The Blues !

6': Bóng chệch cột dọc trong gang tấc! Alzate xâm nhập thông minh sau đó tung ra cú sút đầy hiểm hóc.

2': NGUY HIỂM! Mason Mount ra chân ngay rìa vòng cấm nhưng phía Brighton đã tỏ ra vững vàng.

ĐỘI HÌNH CHÍNH THỨC:

+ Chelsea:

Your Chelsea team to take on Brighton! 👊 #BHACHE pic.twitter.com/E3JUeyml5S — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 1, 2020

+ Brighton:

Đoàn quân của Frank Lampard giành chiến thắng 2-0 giai đoạn lượt đi.

Trong quá khứ, Brighton chỉ có 1 lần duy nhất giành chiến thắng trước Chelsea (vào T1/1993). Kể từ thời điểm trên, The Seagulls phải nhận 11 thất bại và 1 trận hòa sau 12 lần 2 CLB chạm trán.

+ Brighton : Ryan; Montoya, Webster, Dunk, Burn; Propper, Stephens, Mooy; Gross, Maupay, Trossard.

+ Chelsea : Kepa; Christensen, Zouma, Tomori; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Alonso; Hudson-Odoi, Abraham, Pulisic.