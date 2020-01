AFC phản bác khiếu nại của Thái Lan về vấn đề trọng tài

U23 đã chính thức dừng bước tại VCK U23 châu Á khi nhận thất bại 0-1 trước U23 tại vòng tứ kết. Bàn thắng duy nhất tới từ một quả phạt đền được quyết định sau khi có sự can thiệp của VAR.

Ngày 19/1, Liên đoàn bóng đá (FAT) đã gửi thư khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá châu Á, yêu cầu làm rõ lựa chọn của tổ trọng tài ở trận tứ kết này và giải thích vai trò của tổ trọng tài VAR.

Penalty or No Penalty? 🤔



The referee awarded 🇸🇦 Saudi Arabia a free kick just outside the box but after a VAR review and the official gave a penalty instead!#AFCU23 pic.twitter.com/ZYrgxqOTXN