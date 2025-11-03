Marco Asensio yere yığıldı, büyük tehlike atlattı! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde olay...

Beşiktaş, El Bilal Toure (5. dakika) ve Emirhan Topçu'nun (22. dakika) golleriyle 2-0 öne geçti. 26. dakikada ise ev sahibi takımın orta saha yıldızı Orkun Kökçü, Fenerbahçeli Edson Alvarez'e sert bir faul yaptığı için VAR müdahalesi sonucunda kırmızı kart gördü ve Beşiktaş bundan sonra sayıca azaldı. Kısa süre sonra teknik direktör Sergen Yalçın da Kökcü'nün kırmızı kartına itiraz ettiği için kırmızı kart gördü.

Asensio, ilk yarı bitmeden önce güçlü bir hareket ve soğukkanlı bir vuruşla skoru 2-2'ye getirdi. 83. dakikada ise Joker Jhon Duran, Fenerbahçe'nin 3-2'lik deplasman galibiyetini sağlayan golü attı.