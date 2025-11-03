Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Marco Asensio'ya atılan bir şişe, pazar akşamı Beşiktaş'ta oynanan ateşli İstanbul derbisinde Domenico Tedesco'nun takımının 3-2'lik galibiyetini gölgeledi.
Marco Asensio yere yığıldı, büyük tehlike atlattı! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde olay...
- Getty Images
NE OLDU?
30. dakikada Asensio köşe vuruşu yapmak isterken, Beşiktaş taraftarlarının tribünden sahaya attığı bir su şişesi kafasına isabet etti. İspanyol oyuncu yere düşerek yüzünü elleriyle kapattı ve tedaviye ihtiyaç duydu.
Kısa bir aradan sonra Asensio ayağa kalktı ve 32. dakikada İsmail Yüksek'in attığı golü saha kenarından kutladı.
RAKAMLARA BAKIŞ:
Beşiktaş, El Bilal Toure (5. dakika) ve Emirhan Topçu'nun (22. dakika) golleriyle 2-0 öne geçti. 26. dakikada ise ev sahibi takımın orta saha yıldızı Orkun Kökçü, Fenerbahçeli Edson Alvarez'e sert bir faul yaptığı için VAR müdahalesi sonucunda kırmızı kart gördü ve Beşiktaş bundan sonra sayıca azaldı. Kısa süre sonra teknik direktör Sergen Yalçın da Kökcü'nün kırmızı kartına itiraz ettiği için kırmızı kart gördü.
Asensio, ilk yarı bitmeden önce güçlü bir hareket ve soğukkanlı bir vuruşla skoru 2-2'ye getirdi. 83. dakikada ise Joker Jhon Duran, Fenerbahçe'nin 3-2'lik deplasman galibiyetini sağlayan golü attı.
- Getty Images
NE SÖYLENDİ?
Marco Asensio maçın ardından şunları söyledi: "Kafama bir nesne atmaları beni daha da kararlı hale getirdi. Önemli bir maçtı. Takım olarak iyi oynadık ve karakterimizi gösterdik. Derbide gol atmaktan çok mutlu oldum. Ancak golümden daha önemli olan, üç puanı almış olmamızdı."
SIRADA NE VAR?
Bu galibiyetle Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci sıraya yükseldi ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını dört puana indirdi. Leroy Sane ve arkadaşları Cumartesi günü Trabzonspor ile 0-0 berabere kalmıştı.