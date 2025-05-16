Claudio D'Amato

Brezilya ve Amerikan futbolu muhabiri

📝 Bio: 1986 doğumlu, altı yaşımdan beri top tanrısına hayran. Okul sonrası yazlarımı gazete bayilerinde sabahlar geçirerek ve sayfaları karıştırarak geçirdim; bu bana büyüyünce ne yapmak istediğimi kesin olarak gösterdi: futbol hakkında yazmak, o yeşil sahada olan biteni anlatmak ve hâlâ beni motive eden ve mutlu eden bu duyguyu yaşamak. Napoli’yi muhabir olarak takip etmek için basın tribünündeki merdivenleri çıkmak da bu yolculuğun bir parçası.

Televizyonda maçlar, stadyumda ikinci bir hayat, düşünceleri kelimelere dönüştürmek ve gerçekleşen bir hayali kovalamak. Şampiyonlukları anlatmak, bu yolu seçmenin ne kadar ayrıcalıklı olduğunu bana gösterdi: makale yazmak hem rahatlatıyor hem de tutkuyla bağlıyor; sahadaki deneyimler ise ayrı bir sihir katıyor.

2009’dan beri serbest gazeteci, 2011’den beri GOAL ailesinin bir parçası: taktiği seviyorum, halkın sahip olduğu şeylere hayranım, beklenmedik olanlara ve en alttan başlayanlara hayranım. Alçakgönüllülük ve sadelik, ama her zaman inançla.

🧠 Uzmanlık Alanları:

Napoli

İtalyan futbolu

Taktiği

Hikaye anlatımı (Storytelling)

✍🏻 Favori makaleler:

Hoşça kal Diego: Napoli’den bir parça artık yok

Sarri’nin Napoli’de yükselişi, ‘Komutan’ eşofmanıyla

Napoli’nin ‘Ciro’su Mertens: 9 yıl aşk

Gaucci’nin Perugia’sı: Nakata & arkadaşları, bir ‘dünya’ takımı

Dino Fava ve ‘Lo Stato Sociale’ kitabı: Bologna ile yükselme golleri