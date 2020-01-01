Zouma: Mourinho bana işe yaramaz olduğumu söyledi
Chelsea'nin 25 yaşındaki Fransız futbolcusu Kurt Zouma, 19 yaşındayken kendisini Saint-Etienne'den transfer eden eski hocası Jose Mourinho ile ilgili bir anısını anlattı.
Zouma, 2013 ve 2015 yılları arasında Chelsea'deki ikinci dönemini geçiren Mourinho'nun kendisini nasıl eleştirdiğini RMC Sport'ta şöyle aktardı:
"Hangi maç sonrasıydı hatırlamıyorum. Deplasmandaydık ve 3-1 kaybetmiştik. Bir sonraki gün Mourinho beni yakalayıp ofisine götürdü. İyi olup olmadığımı sordu, ben de iyi olduğumu söyledim. Sonrasında 'Emin misin?' dedi."
"Yeniden iyi olduğumu belirttim. 'Çünkü hafta sonu işe yaramazın tekiydin' dedi. Direkt olarak böyle söyledi. Şok geçirdim ama bu bende bir an önce sahada cevabını verme hissi oluşturdu."
"Canımı yakmıştı, beni etkilemişti. Ama ona reaksiyon verebileceğimi gerçekten göstermek istedim."
"Mourinho zaferi seven biri. Buna ulaşmak için her türlü imkanı kullanıyor. Buraya 19 yaşımda geldim ve Mourinho beni oynattı. Şans bulup maçlara çıktım. Diğer insanlar ne düşünüyor bilmiyorum, herkesin farklı fikirleri var. Ama benim açımdan bakarsak Mourinho'nun genç oyunculara fırsat vermediği fikrine katılmıyorum."