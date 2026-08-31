Arsenal, Premier Lig'in ikinci haftasında pazartesi akşamı "Villa Park" sahasında Aston Villa ile karşılaştığı maçta rakibini tek golle mağlup ederek deplasmanda değerli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla puanını 6 puana yükselten Arsenal, tam not alarak şampiyonluk unvanını savunma kampanyasına mümkün olan en iyi şekilde başladı.

Arsenal, ilk dakikalardan itibaren maça hakimiyetini kurdu ve topla oynama oranı yüzde 66'ya ulaştı; ev sahibi ekip ise kontra ataklara ve ceza sahası dışından yapılan şutlara güvendi.

Aston Villa, 12. dakikada Emiliano Buendia'nın sert şutunun üst direğe çarpmasıyla erken golü bulmaya çok yaklaştı; şans, teknik direktör Mikel Arteta'nın takımını kurtardı.

Arsenal ise birkaç girişimle karşılık verdi. Bunların en dikkat çekeni, kaleci Zion Suzuki'nin rahatlıkla önlediği Declan Rice'ın kafa vuruşuydu. Konuk takımın baskısını başarısızlıkla sürdürmesinin ardından ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarının başında Arteta, hücum hattını canlandırmak için Christos Tzolis'in yerine Eberechi Eze'yi oyuna sürerken Arsenal maçtaki temposunu dayatmayı sürdürdü.

55. dakikada Bukayo Saka'nın ceza sahası içinde yere düşmesinin ardından Arsenal penaltı istedi, ancak hakem Jarred Gillett bunu vermeyi reddetti ve ardından video teknolojisine başvurarak herhangi bir faul verilmemesi yönündeki kararını doğruladı.

Karşılık gecikmedi; Arsenal, 59. dakikada üstünlüğünü galibiyet golüne çevirmeyi başardı. Ricardo Calafiori'nin ceza sahası içindeki Bukayo Saka'ya attığı ölçülü pasın ardından İngiliz yıldız, topu Zion Suzuki'nin kalesinin sol köşesine yerden gönderdi.

Aston Villa skoru dengelemeye çalıştı ve Unai Emery birkaç hücum değişikliği yaptı; bunların en dikkat çekeni Tammy Abraham, Alejandro Garnacho ve Aaron Wan-Bissaka'nın oyuna girmesiydi. Ancak Arsenal savunması ve kalecisi David Raya öndeliği korumayı başardı.

Kai Havertz, 74. dakikada Suzuki'nin önlediği bir şutla skoru artırma fırsatını harcarken ev sahibi ekip son dakikalarda ortalar ve kornerlerle baskısını sürdürdü, ancak "Topçular"ın savunması sağlam kalmayı sürdürdü.

Uzatma dakikalarında hakem sekiz dakika ilave süre verdi, ancak Arsenal son dakikaları akıllıca yöneterek Bukayo Saka imzasını taşıyan tek golle değerli bir galibiyet alıp Premier Lig'deki güçlü çıkışını sürdürdü.