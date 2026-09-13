Bayern Münih yönetimi, Alman oyuncu Florian Wirtz'in kulübü Liverpool'daki durumunu yakından takip ediyor.

TEAMtalk sitesi, özel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Bayern Münih'in Alman milli yıldıza olan ilgisinin şu ana kadar azalmadığını aktardı.

Bavyera ekibi, Wirtz'in Anfield'a transferi öncesinde onu kadrosuna katmak isteyen en önemli takımlar arasında yer alıyordu ve transfer yarışında yer alamamasına rağmen oyuncunun durumuyla hâlâ yakından ilgileniyor. Liverpool, 2025 yılında orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için 116 milyon sterlin ödemeyi kabul etmişti.

Wirtz, geçen sezon kulübe katıldığı transferin büyüklüğü ve Almanya'da inşa ettiği itibar göz önüne alındığında, beklentilerin çok altında kalan bir performans sergileyerek özellikle eleştirilere maruz kaldı.

23 yaşındaki oyuncu, en iyi seviyesine düzenli olarak ulaşmakta ve Liverpool içindeki rolüne uyum sağlamakta zorlandıktan sonra Premier Lig'de oynadığı 33 maçta 5 gol atarak 3 asist yaptı.

Takımla yaşadığı zorlu başlangıç yeni sezonda da devam etti. Wirtz, bu sezon oynadığı ilk 5 maçta yalnızca bir asistle yetindi ve hiç gol atamadı; bu da Anfield'daki performansına yönelik incelemenin boyutunu artırdı.

Liverpool'u doğru yola geri döndürme görevini Andoni Iraola üstleniyor ve İspanyol teknik adam, Wirtz'in mümkün olan en iyi versiyonunu ortaya çıkarma yeteneğine güveniyor.

Ancak TEAMtalk, Liverpool içinde bazı kişilerin, kulübün onu transfer ederken beklediği olağanüstü seviyelere Wirtz'in ulaşma kapasitesi konusunda endişeleri olduğunu öğrendi.

Bu endişeler, Liverpool'un orta saha oyuncusundan vazgeçmeye karar verdiği anlamına gelmiyor; şu an itibarıyla kulübün onu satmak için aktif bir şekilde girişimde bulunduğuna dair herhangi bir işaret de bulunmuyor. Aksine, beklentiler Iraola'ya Wirtz ile çalışması ve Alman oyuncunun Liverpool'un yeni projesinin temel direklerinden biri olabileceğini kanıtlaması için tüm sezonun verileceğine işaret ediyor.

Ancak TEAMtalk, Bayern Münih'in hâlâ tabloda güçlü bir şekilde yer aldığını ve gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Alman kulübünün Wirtz'e olan ilgisi, İngiltere'deki zorlu ilk sezonuna rağmen azalmadı. Alman devi, oyuncunun bu sezon Liverpool'un beklediği seviyelere ulaşamaması hâlinde durumunun daha ilgi çekici hale gelebileceğinin de farkında.

Bayern, Wirtz'i hâlâ olağanüstü yeteneklere sahip bir oyuncu olarak görüyor ve önümüzdeki aylarda onun Liverpool ve Iraola ile olan ilişkisinin gelişimini takip etmeyi sürdürecek. Beklenen ilerleme sağlanamazsa, Wirtz'in Liverpool'daki durumu sezon sonunda yeniden değerlendirilecek.

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