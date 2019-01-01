Zlatan Ibrahimovic'ten heyecanlandıran paylaşım

Yeni kulübü merakla beklenen Zlatan Ibrahimovic, Instagram'dan yaptığı paylaşımla İsveç ekibi Hammarby'e gideceğinin sinyalini verdi.

Futbol kariyerine başladığı İsveç'ten yaklaşık 20 yıldır uzak kalan Zlatan Ibrahimovic, ana vatanına geri dönebilir.

Ibrahimovic sosyal medya hesabından, üzerinde adının da bulunduğu İsveç ekibi Hammarby formasını paylaşarak heyecan yarattı.

38 yaşındaki futbolcu paylaştığı video gönderisine herhangi bir yorumda bulunmayarak yalnızca kulübün resmi hesabını etiketledi.

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Hammarby İletişim Müdürü Axel Pershagen transferin bittiği iddialarını reddederek, "Zlatan henüz resmi olarak bize katılmadı. Eğer imzalamış olsaydı bunu resmi sitemizde yayınlardık" ifadelerini kullandı.

Futbol hayatına Malmö'de başlayan Ibrahimovic, geçtiğimiz günlerde LA Galaxy'den ayrılacağını doğrulamış ve yeni kulüp arayışına başlamıştı.

İsveçli futbolcunun ismi gibi birçok ekibiyle birlikte ve ile anılmaya devam ediyor.