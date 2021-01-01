Zlatan Ibrahimovic o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı

5 yıl sonra yeniden İsveç Milli Takımı'na katılan Zlatan Ibrahimovic, basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Serie A'da Milan formasıyla kariyerine devam eden Zlatan Ibrahimovic, yeniden milli takıma geri döndü.

İsveçli yıldız 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kosova ve Gürcistan ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde Teknik Direktör Janne Andersson ile basın toplantısı düzenledi.

Gözyaşlarını tutamadı

5 yıl sonra İsveç Milli Takımı formasına geri dönen yıldız oyuncu, basın toplantısında duygusal anlar yaşadı. Tekrar milli takımda olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Zlatan, milli takım kampına katılmak için yola çıkmadan önce ailesiyle vedalaşırken duygu dolu anlar yaşandığını söyledi.

Tecrübeli yıldız oğlu Vincent'in ağladığını aktırırken kendisi de gözyaşlarını tutamadı.

"Milan'da devam etmek istiyorum"

Zlatan Ibrahimovic açıklamalarına futbol kariyerine Milan'da devam etmek istediğini söyleyerek devam etti.

"Milanlı oyuncularla ayrı kaldığım günler iki oğlumla ayrı kaldığım günlere benziyor. Milan'da kariyerime devam ederek futbolcuların gelişimine katkıda bulunmak istiyorum."

İsveç Teknik Direktörü Janne Andersson ile geçmişte sorunlar yaşayan Zlatan bu konu hakkında konuştu.

"Eski günler geride kaldı. Şu an buradayım ve Andresson ile birbirimizi dahay iyi anlıyoruz. Genç oyuncular onun tecrübesinden faydalanacak. Önemli işler yapacağına inanıyorum."

Öte yandan Zlatan İbrahimovic, daha uzun yıllar futbol oynamak istediğini ifade etti.