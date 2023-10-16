Los Angeles Galaxy'nin eski yıldızı Zlatan Ibrahimovic, MLS'ten ayrıldığından bu yana Amerikalıların beyzbol izlediğini iddia etti.

Zlatan Ibrahimovic, Messi'nin MLS'e gitmesinden memnun

İsveçli, MLS'te iki yıl geçirmişti

Kendisi ayrıldıktan sonra Amerikalıların MLS izlemediğini iddia etti

NE OLDU? Zlatan Ibrahimovic, 2018-2019 yılları arasında LA Galaxy'de iki sezon geçirdi ve yalnızca 58 maçta 53 gol kaydetti. Yedi Ballon d'Or sahibi Lionel Messi'nin Inter Miami'ye transferinin ardından MLS maçları popülerliğini arttırdı. İsveçli yıldız bundan memnun olduğunu söylüyor.

NE SÖYLENDİ? La Gazzetta dello Sport'a konuşan Zlatan Ibrahimovic şunları söyledi: "Messi'nin MLS'de olması... Onlar adına mutluyum, artık Amerikalılar yeniden futbol izleyebilecek. Ben ayrıldığımdan beri beyzbol izliyorlardı."

SIRADA NE VAR? Arjantin, Dünya Kupası elemeleri kapsamında 18 Ekim'de Peru ile karşı karşıya gelecek. Zlatan Ibrahimovic ise 2022/23 sezonunun sonunda kramponlarını asmıştı.