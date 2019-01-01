Zlatan Ibrahimoviç sahada da konuştu

Los Angeles FC karşısında hat-trick yapan Zlatan Ibrahimoviiç, adeta maç öncesi verdiği röportajı kanıtlar gibiydi.

Batı Konferansı'nın 21. haftasında oynanan Los Angeles derbisinde LA Galaxy, sahasında lider Los Angeles FC'yi 3-2 mağlup etti. Ancak skordan ziyade, maçtan 1 gün önce verdiği röportaj ile gündeme gelen Zlatan Ibrahimoviç'in Carlos Vela'nın 2 golüne karşılık hat-trick yapması konuşuldu.

ESPN'e verdiği röportajda MLS'in tartışmasız en iyi futbolcusu olduğunu ve 'Fiatlar arasında Ferrari' olduğunu söyleyen Zlatan, Los Angeles FC'de oynayan Carlos Vela ile ilgili de yorumunu yapmıştı. Carlos Vela'nın 29 yaşında kariyerinin en verimli dönemini geçirdiği ve MLS'in en forma oyuncularından biri olduğu, ona kıyasla kendisinin hala ligin en iyi oyuncusu olup olmadığı sorulduğunda Zlatan, şu cevabı vermişti: "29 yaşında ve kariyerinin zirvesinde MLS'te oynuyor. Ben 29 yaşında neredeydim? Avrupa'daydım. Büyük fark, kesinlikle."

Bu sözleri oldukça tartışılmış ve Los Angeles derbisinde neler olacağı büyük merak konusu olmuştu. Zlatan, bu sözlerini kanıtlarmışcasına bir performans ortaya koyarak biri sağ ayakla, biri sol ayakla ve biri de kafayla olmak üzere 3 gol attı; Carlos Vela'nın 2 golüne hat-trick ile cevap verdi.