Zlatan Ibrahimovic, Ronald Koeman'a sert çıkıştı: 'Bu beni kızdırıyor'

Eski dünya çapında forvetler Zlatan Ibrahimovic ve Thierry Henry’ye göre, Hollanda milli takımının Dünya Kupası’nda erken elenmesinin başlıca sorumlusu Ronald Koeman’dır. FOX Sports’ta bu sonuca vardılar.

Hollanda milli takımı Pazartesi gecesi penaltı atışları sonucunda Fas'a yenildi. Özellikle Hollanda milli takım teknik direktörünün maç planı yoğun eleştirilere maruz kalıyor. Koeman sadece ülkesinde değil, dünya çapında da eleştirilerin hedefinde.

2001 ile 2004 yılları arasında Koeman yönetimindeki Ajax’ta forma giyen Ibrahimovic, maçın hemen ardından eski teknik direktörünü sert bir dille eleştirdi. “Bu yenilginin suçu Koeman’a ait, çünkü bu Hollanda milli takımını tanıyamıyorum. Hollanda’nın kimliğine uymayan bir oyun tarzıyla maçı kaybetti. Bu beni kızdırıyor.”

“Bana her zaman şöyle öğretildi: hücum, hücum, hücum. Bu, Hollanda’nın kimliği değil. Koeman bugün sanki kaybetmemek için oynayan bir İtalyan teknik direktör gibiydi. Oysa Hollanda her zaman kazanmak için oynar. Kaybedeceksen, en azından kendi kimliğinle kaybet ve onu değiştirme...”

“Bu, benim alışık olduğum Hollanda değildi. Oynama şekillerinden de kendilerini rahat hissetmedikleri anlaşılıyordu. Top hakimiyeti yoktu, hücum futbolu yoktu... Durum gerçekten çok kötüydü ve bunun tüm sorumluluğu Koeman’a aitti. Hiç beğenmedim, gerçekten hiç beğenmedim,” diye görüşünü yineliyor Ibrahimovic.

Henry, özellikle Koeman’ın maça beş savunmacıyla başlamayı tercih etmesini anlamıyor. “Böylece aslında Fas’tan korktuğunu söylüyorsun. Tabii ki buna hakkın var. Kazanırsan haklı çıkarsın. Kaybedersen, haksız çıkarsın.”

“Gerçekten şaşırdım, çünkü Hollanda normalde böyle oynamaz, ama Koeman’ın bu konuda açıkça farklı bir vizyonu vardı,” diyor Fransız oyuncu.