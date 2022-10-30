NE OLDU? Şu anda Milan'da kariyerini sürdüren Ibra, PSG'nin yıldızlar Kylian Mbappe, Lionel Messi ve Neymar'ın Ligue 1'in profilini yüksek tutmak konusunda yetersiz olduğunu iddia etti.

Ibrahimovic, 2016 yılında Manchester United'a katılmadan önce PSG'de dört yıl geçirdi.

Ve Fransa'dan ayrılarak İngiltere'nin yolunu tuttu. İsveçli golcü, o günden sonra Fransız futbolunun kendisinden yoksun olduğu için kötüleştiğini vurguluyor.

NE DEDİLER: 'Fransa'dan ayrıldığımdan beri her şey yokuş aşağı gitti' dedi Canal Plus'a verdiği röportajda ve ekledi:

"Fransa'da artık konuşulacak bir şey yok.

"Fransa'nın bana ihtiyacı var, benim Fransa'ya ihtiyacım yok. Mbappe'niz, Neymar'ınız ve Messi'niz var, ama Allah'ınız yok."

BÜYÜK RESİM: Bu ayın başında 41 yaşına girmesine rağmen Ibrahimovich, Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, "Emekli olmayacağım, geri geleceğim ve pes etmeyeceğim" diyerek emekli olmayı düşünmediğini belirtmişti.

Bu arada, Ligue 1'de PSG hüküm sürmeye devam ediyor. İsveçlinin yorumlarının aksine, şu anda her şey Fransız ekibinin istediği gibi gidiyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA: