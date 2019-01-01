Zlatan Ibrahimovic, Milan ile görüşmelerini dondurdu

LA Galaxy'den ayrıldıktan sonra ara transfer döneminde Milan'ın yolunu tutması beklenen Ibrahimovic, İtalyan deviyle görüşmelerini dondurdu.

ekibi LA Galaxy'den ayrıldıktan sonra İtalya'ya gideceğini açıklayan Zlatan Ibrahimovic'in 'a transfer olması bekleniyordu.

Calciomercato'nun haberine göre, 38 yaşındaki futbolcu, İtalyan deviyle yaptığı görüşmeleri dondurdu.

Eski takımından 1,5 yıllık sözleşme talep eden golcü futbolcu, 1 yıllık sözleşmede diretilmesi üzerine görüşmelerden çekilme kararı aldı.

Zlatan Ibrahimovic, geçtiğimiz günlerde GQ'ya verdiği röportajda "Tekrar kazanmak isteyen, tarihini canlandırabilecek, herkese ve her şeye karşı savaşabilecek bir kulübe katılacağım" ifadelerini kullanmıştı.