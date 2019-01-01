Zlatan Ibrahimovic: Kar yağdığında bir vikinge dönüşürüm

LA Galaxy'nin yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, soğuk bir havada oynanması beklenen Minnesota United maçı öncesi kendisini vikinge benzetti.

Kariyerini ekiplerinden LA Galaxy'de sürdüren Zlatan Ibrahimovic, Minnesota United ile oynayacakları karşılaşma öncesi yine dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabına konuşan İsveçli yıldız, oldukça soğuk bir havada oynanması beklenen Minnesota United maçı öncesi kendisini bir "viking" olarak tanımladı.

Daha önceden kendisi için sık sık "aslan" benzetmesi yapan yıldız futbolcu şöyle konuştu:

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"Ben İsveçliyim, kar yağışında doğdum. Kar yağıyorsa bir vikinge dönüşürüm. Eğer hava sıcaksa o zaman bir aslan olurum. Her türlü hava koşuluna göre kendimi ayarlıyorum."

Bu sezon takımıyla çıktığı 29 normal sezon maçında 30 gol atan Zlatan Ibrahimovic, 33 gollü Carlos Vela'nın ardından gol krallığında ikinci sırada yer alıyor.

Minnesota United ve LA Galaxy takımları, 21 Ekim Pazartesi günü TSİ 03:30'da karşı karşıya gelecek.