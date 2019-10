Zlatan Ibrahimovic: Kar yağdığında bir vikinge dönüşürüm

Kariyerini ekiplerinden LA Galaxy'de sürdüren Zlatan Ibrahimovic, Minnesota United ile oynayacakları karşılaşma öncesi yine dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabına konuşan İsveçli yıldız, oldukça soğuk bir havada oynanması beklenen Minnesota United maçı öncesi kendisini bir "viking" olarak tanımladı.

Daha önceden kendisi için sık sık "aslan" benzetmesi yapan yıldız futbolcu şöyle konuştu:

"Ben İsveçliyim, kar yağışında doğdum. Kar yağıyorsa bir vikinge dönüşürüm. Eğer hava sıcaksa o zaman bir aslan olurum. Her türlü hava koşuluna göre kendimi ayarlıyorum."

"When it snows, I'm a viking. When it's warm, I'm a lion." - @Ibra_official when asked about playing in Minnesota 😂#MINvLA | #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/OCSaTqZnKT