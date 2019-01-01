Zlatan Ibrahimovic, İtalya'ya döneceğini resmen duyurdu

Zlatan Ibrahimovic daha önce forma giydiği ve şampiyonluklar yaşadığı İtalya'ya geri dönme hazırlığı yapıyor.

ekibi LA Galaxy'den ayrıldıktan sonra adı sık sık ve ile anılan Zlatan İbrahimovic, İtalya 'ya döneceğini doğruladı.

İsveçli yıldız, GQ İtalya'ya verdiği röportajda, "Tekrar kazanmak isteyen, tarihini canlandırabilecek, herkese ve her şeye karşı savaşabilecek bir kulübe katılacağım" ifadelerini kullandı.

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38 yaşındaki Ibrahimovic, İtalya'da bir kulübe katılacağını şu sözlerle doğruladı:

"Sizi tekrar şaşırtmak için gerekli motivasyonu bulabilmemin tek yolu bu. Sadece bir takım seçmek değil, ailemin de çıkarlarını düşünerek hareket ediyorum. Yakında İtalya'da görüşmek üzere."

Ibrahimovic, Serie A'da forma giydiği ve Milan formalarıyla toplamda dört şampiyonluk yaşadı.