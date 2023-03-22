İsveçli yıldızla Belçikalı golcü, yeniden kozlarını paylaşmak için aynı sahada olacaklar.

NE OLDU? İkili, Ocak 2021'de Coppa Italia çeyrek finalinde karşı karşıya geldi ve burada her iki forvet de gol attı, ancak Inter 2-1 galip geldi.

Lukaku'nun, Chelsea'de şansını deneyip yeniden Inter'e dönmesiyle İtalya'da yeniden buluştular.

Ve Ibrahimovic'in Milan ile 2021-22 sezonunda Scudetto'yu kazanmasıyla o tarihten bu yana çok şey değişti.

Cuma günkü Avrupa elemeleri, ikisi arasında bir süredir ilk karşılaşma olacak, ancak İsveçli yıldız, bu karşılaşmanın gayet normal geçeceğini düşünüyor ve ikili rekabeti küçümsüyor.

NE SÖYLENDİ? İsveçli golcü, "Zorlu bir grup olacak ve Belçika maçının gayet normal bir maç olmasını bekliyorum" diyerek şu anda, bu ikili rekabetin umrunda olmadığını belirtti.

BÜYÜK RESİM: İki yılı aşkın bir süredir, ikilinin arasında gerginlik var ve ülkeleri için sahaya çıktıklarında, aralarındaki kaosun harlanıp harlanmayacağını hep beraber göreceğiz.

Öte yandan Ibrahimovic, Mayıs 2022'de geçirdiği sakatlığın ardından diz ameliyatı geçirdi ve sakatlığını atlatıp 280 gün sonra yeniden sahalara döndü.

Serie A'nın en yaşlı gol atan oyuncusu olan İsveçli golcü, Pazar günü Udinese'ye 3-1 mağlup olduklarında penaltıdan topu ağlarla buluşturdu.

Ibrahimovic, sakatlığına rağmen Milan'dan ayrılmayı asla düşünmediğini itiraf etti ve şunları söyledi:

"Şampiyonluğun ardından Milan'dan ayrılmak çok kolay olurdu. Fark yaratmak için buradayım, böyle düşünmesem burada olmazdım.

"Serie A'daki en yaşlı golcü olduğum için kutlandım, ama rekorları yaşlı olduğum için değil, onları kendim olduğum için istiyorum.

"Yaşım hakkında konuşmak istemiyorum, bittiğimi sananlara yanıldıklarını kanıtlayacak çok şeyim var" dedi.

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IBRAHIMOVIC İÇİN SIRADA NE VAR? Zlatan ve Lukaku, Cuma günü İsveçli ile Belçika arasında oynanacak mücadelede karşı karşıya gelip yeniden kozlarını paylaşacaklar.