Zlatan Ibrahimovic: Gidersem kimse MLS'i hatırlamaz

İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'den ayrılması halinde MLS'i kimsenin hatırlamayacağını ifade etti.

Zlatan Ibrahimovic iddialı açıklamalarına devam ediyor.

Amerikan 1. Futbol Ligi'nde Ibrahimovic'in formasını giydiği Los Angeles Galaxy, Los Angeles'a 5-3 mağlup olarak play-off'lara yarı finalde veda etti.

Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan İsveçli futbolcu, kontratının uzatılmasının finansal detaylara bağlı olmadığını ve 'de oynamaması durumunda ligin çabucak unutulacağını dile getirdi. Ibrahimovic, maç sonu ESPN'e yaptığı açıklamada, "Söz konusu para değil. Sözleşmemin bitmesine iki ay daha var. Neler olacağını göreceğiz. Burada kalmam halinde MLS iyi bir lig olmaya devam eder çünkü tüm dünya izliyor. Ancak gidersem kimse MLS'yi hatırlamaz" ifadelerini kullandı.

Ibrahimovic, LA Galaxy'ye katıldığından beri play-offlar da dahil olmak üzere 58 lig maçında 53 gol attı.

