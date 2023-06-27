Futbol hayatına 41 yaşında nokta koyan efsane golcü Zlatan Ibrahimovic, emeklilik hayatının ilk günlerini değerlendirdi.

Serie A takımlarından Milan ile olan kontratının sona ermesinin ardından futbol hayatını sonlandıran Zlatan Ibrahimovic, emeklilik hayatının nasıl geçtiğini İtalyan basınına anlattı.

Son derece huzurlu bir dönem geçirdiğini belirten 41 yaşındaki Ibrahimovic, oldukça sakin bir yaşam sürdüğünü söyledi ve bu sakinlikten son derece memnun olduğunu ifade etti.

Ibrahimovic ne söyledi?

Gazzetta dello Sport’a konuşan İsveçli futbol efsanesi, “Emekli olduktan sonra bu kadar huzurlu olabileceğimi düşünmemiştim. Şu anda çok huzurlu bir şekilde yaşıyorum, gerçekten de çok sakinim. Çok cool bir hayat yaşıyorum. Açık konuşmak gerekirse futbola veda ettikten sonra hayatımın daha fazla stres içereceğini düşünüyordum ancak şu an sakinim” dedi.

Maldini üzüntüsü

Milan’ın son durumunu da masaya yatıran Ibrahimovic, “Maldini ile iyi bir ilişki kurduk. Onunla karşılaşmışlığımız oldu, ancak bir takım arkadaşı olarak birlikte oynayamadığım için üzgünüm. Ancak birlikte çalışarak şampiyon olabilirdik. Ayrıldıktan sonra Milan’da neler olduğunu bilmiyorum, ama Paolo’nun görevine son verilmesinden ötürü üzgünüm çünkü o Milan’ın bayrak adamıydı” dedi.

Sandro Tonali’nin takımdan ayrılmasını da değerlendiren Ibrahimovic, “Onun Premier Lig'de oynamaya hazır olduğunu düşünüyorum. Ona şampiyon olmak için gerekli olan zihniyeti öğrettim ve gerçekten şampiyon olduk. Milan'da büyük bir gelişme kaydetti ve güçlü bir sorumluluk duygusu da taşıyor. Ancak, daha da büyümeli ve gelişmeli. İngiltere'de de iyi bir performans sergileyebileceğini düşünüyorum” dedi.