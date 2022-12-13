İsveçli efsane, yine çok konuşulacak açıklamalarla gündemde...

NE OLDU? Ibrahimovic, 2009-10'da Barcelona'dayken Lionel Messi ile oynama fırsatı buldu ve onun, ne kadar önemli bir futbolcu olduğunun farkında...

Messi, 2022 Dünya Kupası'nda beş maçta dört gol kaydederek yine ülkesi için başrol oynuyor ve Ibrahimovic, yedi kez Ballon d'Or kazanan süperstar hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya attı.

NE SÖYLEDİLER: Ibrahimovic, Dünya Kupası yarı finalleri öncesinde şunları söyledi:

“Bence Dünya Kupası'nı kimin kazanacağı yazıldı bile ve kimi kastettiğimi biliyorsunuz.

"Bence Messi kupayı kaldıracak, bu çoktan yazılan bir durum olarak karşımızda duruyor."

BÜYÜK RESİM: Ibrahimovic, Messi'nin yakın geleceğini tartışırken tüm zamanların bir başka harikası olan Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo için de yakın geçmişi ele aldı.

İsveçli golcü, Portekizli süperstar için de şunları ekledi:

"Manchester United'dan ayrılıyor ve biz bu konudaki gerçek hikayeyi asla bilemeyeceğiz. Herkes, söylemek istediklerini söylüyor ve insanlar kendilerini korumak için birçok şey konuşuyor.

"Daha sonra kulüp bir şeyler söylüyor ve benim gibi açık konuşmuyorlar. Size gerçekte nasıl olduğunu anlatacağım, ama hepimiz farklıyız.

"Herkes imajına dikkat eder. Benim için mükemmel imaj kendin olmaktır. Manchester United ile Ronaldo arasındaki gerçek hikayeyi bilemeyeceğiz dostum.”

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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Getty Images

SIRADAKİ NE? Ronaldo, Portekiz'in çeyrek final aşamasında Fas'a şok bir yenilgi alması nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nda artık yok.

Ancak Messi, şimdi kendisini bu akşam Hırvatistan ile Arjantin'in oynayacağı yarı final hesaplaşmasına hazırlıyor.