Yıldız golcü, Guardiola'yla geçirdiği yılları bir türlü aklından çıkaramıyor.

NE OLDU? Ibrahimovic, Haaland hakkındaki kararını verdi ve City'nin 60 milyon Euro'ya transfer ettiği yıldızı çok beğendiğini açıkça belirtti.

Ancak Ibrahimovic, Norveçli oyuncunun Etihad Stadyumu'nda nasıl ilerleyeceğinden emin değil ve Guardiola'nın onun gelişimini engelleyebileceğini öne sürüyor.

NE DEDİLER: "Haaland'ı seviyor muyum? Evet, çok seviyorum. Bence çok zeki bir oyuncu. Yapamayacağı şeyleri yapmıyor" dedi Canal Plus'a.

"Top oynamak için inmiyor. Kalenin önünde bekliyor ve golleri atıyor. Bana [Filippo] Inzaghi, [David] Trezeguet, [Christian] Vieri gibi oyuncuları hatırlatıyor.

"Bu oyuncuların yeni versiyonu gibi ve Guardiola, Haaland'ı daha da güçlendirebilir mi?

"Guardiola'nın kendisinden daha büyük olmasına izin verip vermemesi egosuna bağlıdır. Daha iyi olmasına izin vermez.

"Çünkü o, benim daha büyük bir oyuncu olmama asla izin vermedi."

BÜYÜK RESİM: Haaland, Borussia Dortmund'dan geldiğinden beri Premier Lig'de fırtınalar estirdi ve Guardiola'nın takımı için şimdiden toplamda 22 gol attı.

Ibrahimovic, Guardiola ile çalışmanın nasıl bir şey olduğunu biliyor, ancak Barcelona'da geçirdiği süre boyunca teknik direktörle göz göze gelmemesiyle ünlüydü.

Hatta Ibrahimovic, Camp Nou'da geçirdiği kısa süre içinde "kimliğini kaybettiğini" hissettiğini bile söyledi.

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BİLİYOR MUSUN? Haaland, Şubat 2018'de Sergio Agüero'dan bu yana tüm müsabakalarda arka arkaya yedi iç saha maçında gol atan ilk Manchester City oyuncusu oldu.

HAALAND İÇİN SIRADA NE VAR? Norveçli forvet, City'nin çarşamba günü Sevilla ile oynadığı Şampiyonlar Ligi'ndeki son grup maçını sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

Cumartesi günü Fulham'a karşı oynayacakları maçta ise dönmesi bekleniyor.