Sakatlığının ardından antrenmanlara geri dönen İsveçli yıldız, çarşamba günü oğlu Maximilian ile karşı karşıya geldi.

NE OLDU? Mayıs 2022'de dizinden ameliyat olan kıdemli forvet, geçen hafta antrenmanlara geri döndü. Ibra, çarşamba günkü idmanda tanıdık bir rakibe karşı oynadı. Yıldız futbolcu, antrenman maçında Milan'ın U-18 kadrosunda yer alan oğlu Maximilian ile karşı karşıya geldi. Zlatan ile oğlu arasında 25 yıllık bir fark var.

DAHA BÜYÜK RESİM: Zlatan, sekiz golüyle Milan'ın 11 yıl sonra gelen İtalya Serie A şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı olduğu 2021-22 sezonundan bu yana takımda yer almıyor. Serie A devi, Stefano Pioli'nin, "Yüzde 100 hazır değil" değerlendirmesini yapmasının ardından Zlatan olmadan oynadığı maçta Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda iç sahada Tottenham'ı yenmeyi başardı. İsveçli yıldız, muhtemelen sezonun ilerleyen aşamalarında sahalara geri dönecek.

ZLATAN'I NE BEKLİYOR? 41 yaşındaki oyuncu, geri dönüş için kesin bir tarih olmamasına rağmen, önümüzdeki haftalarda sahalara geri dönmeyi umuyor.