Paris Saint-Germain'in kaptanı Faslı Ashraf Hakimi, aralarında Real Madrid ve Barcelona'nın da bulunduğu birçok kulüpte forma giyen Kamerunlu Samuel Eto'o'yu Şampiyonlar Ligi'nin tarihi Afrikalılar listesinde geride bıraktı.

Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Luis Enrique, kıta çapındaki turnuvanın lig aşamasının açılış haftası kapsamında bu akşam çarşamba günü Slovak ekibi Slovan Bratislava'ya karşı oynanan maçta Ashraf Hakimi'ye ilk on birde yer verdi.

Faslı yıldız, Şampiyonlar Ligi'ndeki 78. maçına çıktı; bu turnuvada Real Madrid, Borussia Dortmund, Inter Milan ve Paris Saint-Germain formalarıyla mücadele etmişti.

"Stats Foot" ağının verilerine göre Hakimi, Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla maça çıkan üçüncü Afrikalı oyuncu oldu ve bu sırayı Eto'o ile paylaştı.

Listenin zirvesinde, Liverpool'un eski, Trabzonspor'un ise mevcut yıldızı Mısırlı Mohamed Salah 98 maçla yer alıyor; onun ardından Chelsea'nin eski forveti Fildişi Sahilli yıldız Didier Drogba geliyor.