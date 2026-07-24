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Bart DHanis

Çeviri:

Zirkzee, Manchester United'nın hazırlık maçında başroldeydi

M. United

Manchester United, hazırlık maçında BK Rosenborg’u mağlup etti. Norveç’te Michael Carrick’in öğrencileri 0-5’lik galibiyet aldı. Konuk ekip adına Joshua Zirkzee yıldızlaştı.

Altyapıdan yetişen ve geçen sezon da A takımda süre alan Shea Lacey, Manchester United’ı öne geçirdi. Ceza sahasına dripling yaparak girdi ve uzak köşeye kıvrak bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

İngiliz devi, Rosenborg karşısında farkı ancak ikinci yarıda daha da açtı. Joshua Zirkzee, önce doğrudan rakibini sonra da kaleciyi çalımladı ve topu ağlara yolladı: 2-0.

Daha sonra Manchester United, 19 yaşındaki Jacob Daveney ve Harry Amass’ın golleriyle skoru daha da artırdı.

Karşılaşmanın son bölümünde Ethan Williams da arka direkte 5-0’ı tamamladı ve maçın skoru da bu oldu.

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Manchester United, yeni Premier League sezonu hazırlıkları kapsamında Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Leeds United ve AC Milan ile de karşılaşacak. Sezon 22 Ağustos’ta Hull City deplasmanıyla başlayacak.



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