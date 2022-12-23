Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve dahası

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımların rakipleri kura çekiminin ardından belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turuyla devam ediyor. 5. tur maçlarının ardından kupada yoluna devam eden 16 takımın rakibi belli oldu.

Beşiktaş, Şanlıurfa'yı geçerek, Fenerbahçe ise İstanbulspor galibiyetiyle yoluna devam etti. Galatasaray, Keçiörengücü'nü tek golle mağlup ederken Trabzonspor, Samsunspor'u 3 golle eleyerek son 16 turuna ulaştı.

Peki Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda hangi takım, hangi takımla karşılaşacak?

2022/2023 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri nasıl?

ZTK Son 16 Turu Eşleşmeleri Gaziantep FK vs Konyaspor Alanyaspor vs Galatasaray Sivasspor vs Karacabey Belediyespor Ümraniyespor vs Trabzonspor F.Karagümrük vs Başakşehir Antalyaspor vs Kayserispor Fenerbahçe vs Çaykur Rizespor Ankaragücü vs Beşiktaş

2022/2023 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 17, 18 ve 19 Ocak tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar, tek maç eleme usulüyle oynanacak ve kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek.