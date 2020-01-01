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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu başlıyor

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AA
Kupada son 16 turu salı, çarşamba ve perşembe günü oynanacak maçlarla açılacak.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadelesi 14 Ocak Salı günü yapılacak 3 karşılaşmayla başlayacak. 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda, ilk maçların programı şöyle:

14 Ocak Salı:  

Editörün Seçtikleri

16.00 Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor (Başakşehir Fatih Terim)

18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)  

15 Ocak Çarşamba:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

16 Ocak Perşembe:

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18.00 Antalyaspor-Göztepe (Akdeniz Üniversitesi)

20.30 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)

Rövanş maçları ne zaman?

Kupada son 16 turunun ikinci maçları 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak. 

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