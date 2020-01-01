Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu başlıyor

Kupada son 16 turu salı, çarşamba ve perşembe günü oynanacak maçlarla açılacak.

Futbolda Ziraat Kupası'nda son 16 turu mücadelesi 14 Ocak Salı günü yapılacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda, ilk maçların programı şöyle:

14 Ocak Salı:

16.00 Medipol -GMG Kırklarelispor (Başakşehir Fatih Terim)

18.30 Demir Grup -BtcTurk (Yeni 4 Eylül)

20.30 İstikbal Mobilya - (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

15 Ocak Çarşamba:

16.00 Aytemiz - (Bahçeşehir Okulları)

18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 Çaykur Rizespor- (Çaykur Didi)

16 Ocak Perşembe:

Haberin devamı aşağıda

18.00 - (Akdeniz Üniversitesi)

20.30 -Yukatel (Medical Park)

Rövanş maçları ne zaman?

Kupada son 16 turunun ikinci maçları 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak.