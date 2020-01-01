Ziraat Türkiye Kupası'nda maç takvimi açıklandı

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-21 sezonunun maç programını duyurdu.

Ziraat Kupası'nda 2020-2021 sezonunun maç takvimi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupa mücadelesi; 13, 14 ve 15 Ekim'de oynanacak 1. eleme turu maçları ile başlayacak.

Kupada 2. eleme turu maçları 20-22 Ekim, 3. tur 3-5 Kasım, 4. tur 24-26 Kasım ve 5. tur 15-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

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Son 16 turu mücadelesi 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de oynanacak kupanın çeyrek final karşılaşmaları ise 9, 10 ve 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Kupada yarı final maçları da 16-17 veya 18 Mart 2021'de oynanacak.

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.