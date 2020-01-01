Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur müsabakalarının programı belli oldu.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15, 16 ve 17 Aralık tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:

15 Aralık Salı:

13.00 -Muğlaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

15.00 Çaykur Rizespor- (Çaykur Didi)

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17.00 Yeni Malatya-Hekimoğlu Trabzon (Yeni Malatya)

18.30 - (Gürsel Aksel)

21.00 -Darıca (Türk Telekom)

16 Aralık Çarşamba:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Kalyon)

16.00 Aytemiz - (Bahçeşehir Okulları)

18.15 - (Medical Park)

21.00 Fenerabhçe-Karacabey Belediyespor (Ülker)

17 Aralık Perşembe:

13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

13.00 İttifak Holding - (Medaş Konya Büyükşehir)

15.00 Fraport TAV -Beypiliç (Antalya)

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17.00 Demir Grup - (Yeni 4 Eylül)

19.00 Medipol -Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)