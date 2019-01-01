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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu

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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da içinde olduğu 32 takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda rakipleriyle eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirildi.

Kuraya 4. turu geçen 27 takım ile Süper Lig'de geçen sezonu ilk 5 sırada tamamlayan Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor katıldı.

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Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri şu şekilde:

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