Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirildi.
Kuraya 4. turu geçen 27 takım ile Süper Lig'de geçen sezonu ilk 5 sırada tamamlayan Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor katıldı.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri şu şekilde:
- Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor
- Altınordu - Yukatel Denizlispor
- Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor
- Esenler Erokspor - Demir Grup Sivasspor
- Altay - Trabzonspor
- Beşiktaş - 24 Erzincanspor
- Fatih Karagümrük - Göztepe
- Kasımpaşa - Van Spor
- BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü
- Hekimoğlu Trabzon - Başakşehir
- Galatasaray - Tuzlaspor
- BB Erzurumspor - Bursaspor
- İstikbal Mobilya Kayserispor - Manisa FK
- Kırklarelispor - Gaziantep FK
- Eyüpspor - Antalyaspor
- Fenerbahçe - İstanbulspor