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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası Kupa 2019
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Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nun ev sahipliği yaptığı kura çekimini, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile kupanın son şampiyonu Trabzonspor'un eski futbolcularından Hamdi Aslan gerçekleştirdi.

Kura çekiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında kulüp temsilcileri yer almadı.

Kupanın 3. turunda, Süper Lig'den Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'den 18, Misli.com 2. Lig'den 39 ve ikinci eleme turundan 23 olmak olmak üzere toplam 86 takım mücadele edecek.

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    Tek maç eleme usulüne göre yapılacak üçüncü tur müsabakaları, 3-4-5 Kasım tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.

    Kupada 3. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

    Bodrumspor-Niğde Anadolu FK

    Manisa FK-Gümüşhanespor

    Adana Demirspor-Alanya Kestelspor

    MKE Ankaragücü-Kocaelispor

    Yılport Samsunspor-Muğlaspor

    Ankaraspor-Pazarspor

    Adanaspor-68 Aksaray Belediyespor

    Fatih Karagümrük-Nevşehir Belediyespor

    İnegölspor-Sultanbeyli Belediyespor

    İstanbulspor-Elazığspor

    Altınordu-Fethiyespor

    Kahramanmaraşspor-Somaspor

    Beypiliç Boluspor-Hacettepe

    Sancaktepe FK-Serik Belediyespor

    Tarsus İdmanyurdu-İçel İdmanyurdu 

    Zonguldak Kömürspor-Darıca Gençlerbirliği

    Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor

    Altay-Karatay Termal 1922 Konyaspor

    Uşakspor-Şile Yıldızspor

    Atakaş Hatayspor-Şanlıurfaspor

    Sakaryaspor-Diyarbekirspor

    Yeni Malatyaspor-Artvin Hopaspor

    Kırşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959

    Çorum FK-Eyüpspor

    Royal Hastanesi Bandırmaspor-Belediye Derincespor

    Eskişehirspor-Cizrespor

    GMG Kastamonuspor-Amed Sportif Faaliyetler

    Balıkesirspor-Esenler Erokspor

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Karbel Karaköprü Belediyespor

    Ankara Demirspor-Mamak FK

    Ergene Velimeşespor-Karacabey Belediyespor

    Sarıyer-Turgutluspor

    Giresunspor-Tekirdağspor

    Ankara Keçiörengücü-Büyükçekmece Tepecikspor

    Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor

    Vanspor FK-Sivas Belediyespor

    Menemenspor-Anagold 24Erzincanspor

    Tuzlaspor-Bayburt İl Özel İdare

    Ümraniyespor-Kırklarelispor

    Bursaspor-Karşıyaka

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    Akhisarspor-Etimesgut Belediyespor

    Pendikspor-Düzcespor

    Hekimoğlu Trabzon-52 Orduspor

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