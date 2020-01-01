Ziraat Türkiye Kupası tek maç üzerinden oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, salgın nedeniyle kupanın formatında değişikliğe gitti.

Ziraat Kupası, 2020-21 sezonunda tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Yönetim Kurulu'nun 30.09.2020 tarihli toplantısında, 2020-2021 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün kabul edilmesine, 2020-2021 Sezonu Süper Lig ve TFF 1.Lig Müsabakaları Statüsü ile Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ta değişiklik yapılmasına karar verildiği" duyuruldu.

Organizasyon birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci eleme turlarının ardından son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarıyla tamamlanacak.

Daha fazla takım

Müsabakaların normal süresinin berabere tamamlanması halinde on beşer dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek.

Uygulanmakta olan seri başı sistemi bu sezon da çeyrek final aşaması dahil olmak üzere devam edecek.

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Süper Lig için uygulanan "Takımların A takım listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14'ün altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir." maddesi, Ziraat Türkiye Kupası'nda geçerli olmayacak.

Kupa maçları öncesinde A takım listesindeki oyuncu sayısı koronavirüs nedeniyle 14'ün altına inerse müsabaka ertelenmeyecek. Bu nedenle maça çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak.

Hükmen mağlubiyet kararının ardından, statüdeki "Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nda yer alamaz." hükmü uygulanmayacak.