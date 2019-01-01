Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maç sonuçları (25 Eylül)

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda tek maç eleme sistemiyle oynanan günün maç sonuçları...

Ziraat Kupası 3. tur mücadelelerinde günün sonuçları...

Hacettepe 0-4

Denizlispor, rakibini 8 ve 72. dakikalarda Oscar Estupinan, 51. dakikada Recep Niyaz ve 78. dakikada Ali Eren Karadağ (K.K) tarafından atılan gollerle 4-0 mağlup etti.

Fatsa Belediyespor 0-4 Samsunspor

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 45 ve 45+2. dakikalarda Atabey Çiçek, 73. dakikada Oğuz Gürbulak ve 85. dakikada Ahmethan Köse kaydetti.

Erzin SK 1-4 İngeölspor

İnegölspor'un gollerini 19. dakikada Batuhan Salmam, 26. dakikada Enes Topal, 57. dakikada Muharrem Ozan Cengiz ve 68. dakikada Abdullah Balıkuv attı. Ev sahibi ekibin tek golü 83. dakikada Ali Sinan Gayla'dan geldi.

0-1 Büyükçekmece Tepecikspor

3. Lig temsilcisine turu getiren golü 64. dakikada Hasan Demir kaydetti.

Görelespor 4-1

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Görelespor, 1. Lig temsilcisi rakibini 22. dakikada Sezer Doğan, 45 ve 70. dakikalarda penaltılardan Berkay Günay ve 79. dakikada Burhan Nebioğlu'nun golleriyle 4-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü 43. dakikada Mehmet Güven attı.

Hekimoğlu Trabzon 2-0

Karadeniz temsilcisi normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmayı 99. dakikada Dede Çelik ve 109. dakikada Hakan Yavuz'un attığı gollerle 2-0 kazandı.

Zonguldak Kömürspor (4)2-2(5) Niğde Anadolu FK

Normal süresi ve uzatma devreleri 2-2 sona eren mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 29. dakikada Tezcan Gökmen ve 86. dakikada penaltıdan Hakan Çevik attı. Konuk ekibin golleri 11. dakikada Atalay Gürel ve 48. dakikada Atalay Yıldırım'dan geldi. Penaltı vuruşlarında rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Niğde Anadolu FK turu geçen taraf oldu.

Ankara Demirspor 1-2 Başkent Akademi FK

Konuk ekibe turu getiren golleri 52. dakikada Ahmet Sun ve 106. dakikada Suat Kaya kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 34. dakikada Muhammed Enes Yılmaz'dan geldi.

Kemerspor (4)2-2(2) Sarıyer

Normal süresi ve uzatma devreleri 2-2 sona eren mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 69. dakikada Reha Kurt ve 81. dakikada Kemal Bolat attı. Konuk ekibin golleri 43. dakikada İlter Ayyıldız ve 90. dakikada Bertul Kocabaş'tan geldi. Penaltı vuruşlarında rakibine 4-2'lik üstünlük sağlayan Kemerspor turu geçen taraf oldu.

Pendikspor 0-3 Turgutluspor

Konuk ekibin golleri 52. dakikada Mustafa Yılmaz, 63. dakikada Serkan Akın ve 81. dakikada Ferhat Katipoğlu'ndan geldi.

Bandırmaspor 2-1 Etimesgut Belediyespor

Uzatmalar sonucu turu geçen Bandırmaspor'un gollerini 10. dakikada Samet Katanalp ve 105+1. dakikada Batuhan Karadeniz attı. Konuk ekibin tek golünü 47. dakikada penaltıdan İbrahim Alan kaydetti.

Tuzlaspor 2-1 Nazilli Belediyespor

Tuzlaspor'un golleri 22. dakikada Muhammed Akarslan ve 45. dakikada Murat Yılmaz'dan geldi. Konuk ekibin tek golünü 32. dakikada Ahmet Üstün attı.

Bodrumspor 3-0 Erbaaspor

Muğla temsilcisinin golleri 20. dakikada Celal Dumanlı, 52. dakikada penaltından Hüseyin Kala ve 62. dakikada Batuhan Ayvaz'dan geldi.

Menemenspor 2-1 Kırşehir Belediyespor

50. dakikada Taşkın Çalış ve 90. dakikada Ali Özgün'ün golleri ev sahibi ekibe turu getirdi. Kırşehir ekibinin tek golü 86. dakikada Mert Bayındır kaydetti.

Manisa FK 2-1 Elazığ Belediyespor

Manisa temsilcisinin golleri 29. dakikada Umut Kaya ve 80. dakikada Erhan Kara'dan geldi. Konuk ekibin tek golünü 61. dakikada Gökhan Aydaş attı.

Kırklarelispor 1-0 1954 Kelkit Belediyespor

79. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Umut Pusat takımına turu getirdi.

Silivrispor 1-2 Kastamonuspor 1966

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19 ve 53. dakikalarda İlyas Çakmak'ın golleri konuk ekibin turu geçmesini sağladı. Silivrispor'un tek golü 30. dakikada Emrah Bedir'den geldi.

Ergene Velimeşe 1-4 Eyüpspor

38, 57 ve 90. dakikalarda Harun Özcan ve 39. dakikada Ömer Akbel'in golleri Eyüpspor'a rahat bir zafer getirdi. Ev sahibi ekibin tek golü 49. dakikada penaltıdan İbrahim Fatih Dilek'ten geldi.